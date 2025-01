대선 양자 대결 초접전…오세훈·홍준표, 이재명과 41% 동률

YTN·엠브레인퍼블릭 여론조사

이재명 42% vs 김문수 38%

이재명 39% vs 한동훈 33%

국민의힘 42% vs 민주당 38%

이재명 더불어민주당 대표와 오세훈 서울시장, 홍준표 대구시장의 가상 양자 대결에서 초접전을 보였다는 여론조사 결과가 나왔다.

YTN이 여론조사기관 엠브레인리퍼블릭에 의뢰해 지난 22일부터 이틀간 전국 유권자 1003명을 대상으로 실시해 25일 발표한 여론조사에 따르면 차기 대선 가상 양자 대결 구도에서 이재명 대표와 오세훈 시장이 각각 41% 동률을 기록했다.

이 대표와 홍 시장 역시 같은 수치로 초접전 양상을 보였다.

구체적으로 40대와 50대에서는 이재명 대표, 60대와 70대 이상에서는 오세훈·홍준표 시장에 대한 선호가 두드러졌다. 20대와 30대의 경우 남성은 오세훈·홍준표 시장, 여성은 이재명 대표로의 지지율 쏠림 현상을 보였다.

이재명 대표, 김문수 고용노동부 장관과의 대결에서는 이 대표가 42%, 김 장관이 38%를 얻어 오차범위 내 접전 양상을 보였다.

이재명 대표, 한동훈 국민의힘 전 대표와의 대결에선 이 대표가 39%, 한 전 대표가 33%를 각각 기록했다. 유승민 전 의원과의 대결에서는 이 대표 38%, 유 전 의원 29%로 집계됐다.

정당 지지도는 국민의힘이 42%로 가장 높았고, 이어 민주당은 38%로 오차범위 내에서 국민의힘과 접전을 보였다. 조국혁신당 4%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순이다.

차기 대선 인식 조사에서는 45%가 정권이 연장돼야 한다고 답했고, 47%는 정권을 교체해야 한다고 답했다.

이번 조사는 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%포인트(p)이며 응답률은 19.4%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.





이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

