SM, 30주년 앨범 2월 14일 발매…선후배 리메이크 담는다

현진영·H.O.T.·레드벨벳 등 대표 히트곡 리메이크

'땡큐'·'허그' 등 17곡 수록

SM엔터테인먼트는 창립 30주년 당일인 2월 14일, '2025 에스엠 타운(SMTOWN)' 앨범을 발표한다.

'2025 SM타운’(2025 SMTOWN) 앨범 [사진제공 = SM엔터테인먼트]

14일 SM은 회사의 창립 30주년인 오는 2월 14일 오후 6시에 이를 기념하는 앨범 '2025 에스엠타운 : 더 컬처, 더 퓨처(2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE)'를 발매한다고 밝혔다.

SM의 단체 앨범 발매는 2022년 12월 발매한 SM타운 겨울 앨범 '2022 윈터 에스엠타운 : SMCU 팰리스' 이후 약 2년 2개월 만이다.

이번 앨범은 타이틀 곡이자 SM의 새로운 단체 곡 '생큐(Thank You)'를 비롯해, K-팝 역사에 한 획을 그은 SM 레전드 히트곡들을 선후배 아티스트가 각 그룹의 개성과 음악 스타일에 맞춰 리메이크한 곡까지 총 열일곱 곡이 수록됐다.

강타는 S.E.S.의 '저스트 어 필링(Just A Feeling)', 보아는 샤이니 종현의 '하루의 끝(End Of A Day)', 동방신기는 레드벨벳의 '사이코(Psycho)', 슈퍼주니어는 신화의 '아이 프레이 포 유(I Pray 4 U)', 소녀시대는 천상지희 더 그레이스의 '열정(My Everything)', 엑소는 H.O.T.의 '투지(鬪志, Git It Up!)', 레드벨벳은 소녀시대의 '런 데빌 런(Run Devil Run)'을 새롭게 재해석했다.

또한 NCT 127은 현진영의 '흐린 기억 속의 그대(You In Vague Memory)', NCT 드림은 엑소의 '러브 미 라이트(Love Me Right)', 웨이션브이(WayV)는 샤이니의 '줄리엣(Juliette)', 에스파는 f(x)의 '첫 사랑니(Rum Pum Pum Pum)', 라이즈는 동방신기의 '허그(Hug)', NCT 위시는 슈퍼주니어의 '미라클(Miracle)', 나이비스는 보아의 '게임(Game)'을 리메이크해 SM이 쌓아올린 음악 유산을 색다르게 펼쳐낸다.

더불어 SM 산하 댄스 뮤직 레이블 스크림 레코즈(ScreaM Records)와 클래식&재즈 레이블 SM 클래식(Classics)도 이번 앨범에 합세해 샤이니의 '뷰(View)', 보아의 '마이 네임(My Name)'을 각 레이블 음악 색깔로 재탄생시켰다.

SM은 지난 8일 라이즈 '허그'를 선공개한 데 이어 11~12일 열린 'SM타운 라이브 2025' 서울 콘서트에서 타이틀 곡 뮤직비디오와 함께 일부 수록곡 무대를 처음 공개했다.

앨범은 온·오프라인 음반 매장에서 예약 구매할 수 있다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

