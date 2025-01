[신년사]문혁수 LG이노텍 대표 "고객 비전 실현하는 기술 파트너 되자"

2일 임직원 대상 신년 메시지 영상

창립 55주년 기념 신규 비전 선포

문혁수 LG이노텍 대표가 2일 창립 55주년을 맞아 "고객의 비전을 함께 실현하는 신뢰받는 기술 파트너가 되자"고 신규 비전을 밝혔다.

문 대표는 국내외 23개 사업장, 2만여 명의 임직원에게 새해 인사와 함께 LG이노텍의 지속 성장을 위한 위와 같은 사업 방향과 목표를 담아 신년 영상을 공유했다.

2일 문혁수 LG이노텍 대표가 신년 영상을 통해 임직원들에게 새 비전을 공유했다.

새 비전은 B2B기업으로서 우수한 부품 공급업체가 되는 것을 넘어, 고객의 성공을 지원하는 대체불가한 기술 파트너가 되고자 하는 사업의 본질적 의미를 담았다는 게 LG이노텍의 설명이다. 브랜드 아이덴티티도 비전의 핵심을 압축적으로 담아 'ENABLE THE NEXT(고객이 그리는 새로운 미래의 실현)'와 슬로건 'YOUR ASPIRATION, OUR INNOVATION(고객의 미래, 우리의 혁신이 답하다)'로 공개했다.

이와 함께 원천 기술을 바탕으로 전자부품을 넘어 모빌리티, 로봇까지 다양한 영역으로 사업을 확장하며 새로운 비즈니스 기회를 열어 가겠다는 지속 성장의지도 담았다. LG이노텍은 지난해 11월 공시된 기업가치 제고(밸류업) 계획을 통해 신규 육성사업 매출 규모를 2030년까지 8조원 이상으로 키우겠다 밝힌 바 있다.

문 대표는 "새로운 기술의 S커브(기술이 급성장 후 일상화를 거쳐 도태되는 일련의 변화 과정)를 만드는 고객과 시장이 어디인지 빠르게 센싱하고, 고객과 함께 새로운 S커브를 타야만 지속 성장할 수 있다"며 "고객의 비전을 함께 실현하는 신뢰받는 기술 파트너로서, 차별적 미래가치를 창출하고 미래를 바꾸는 담대한 걸음을 힘차게 나아가자"고 강조했다.





