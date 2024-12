서강대 정다샘 교수 연구팀, ISMIR2024 베스트 페이퍼 어워즈 수상

음악 인공지능 분야 최고 학술대회

국내에서 첫 사례

정다샘 서강대학교 아크앤테크놀로지학과 교수 연구팀이 국제 학술대회 ISMIR2024에서 베스트 페이퍼 어워즈를 수상했다.

서강대는 정 교수 연구팀과 영국의 마크 고담 킹스 칼리지 런던 교수가 음악 인공지능 분야 최고 컨퍼런스 ISMIR2024에서 공동으로 발표한 논문이 베스트 페이퍼 어워즈를 수상했다고 1일 밝혔다. 국내 연구팀으론 첫 사례다.

서강대 정다샘 교수 연구팀,(좌측 상단 부터) 아트&테크놀로지학과 정다샘교수, 한단비내린 석사, 인공지능학과 김동민 석사과정생, 컴퓨터공학과 박한나 학사, 대학원 인공지능학과 이시훈 석사과정생. 사진제공 서강대학교

국제 학술대회인 ISMIR은 전 세계 다양한 대학과 메타, 틱톡, 어도비, 스포티파이 등 세계적인 기업에서 논문을 발표하는 저명한 학술대회다. ISMIR2024는 지난달 10일부터 14일까지 미국 샌프란시스코의 더 하얏트 리젠시에서 개최됐다.

연구팀은 ISMIR2024에서 논문 'Six Dragons Fly Again: Reviving 15th-Century Korean Court Music with Transformers and Novel Encoding'을 발표했다. 이 논문에서 노래 악보만 전승되고 있는 15세기 세종대왕 작곡의 치화평, 취풍형을 딥러닝을 사용해 여섯 개의 악기로 이루어진 연주 가능한 현행 정악 정간보로 재생성하는 방식을 제안했다.

연구팀은 국립국악원의 정악 정간보를 자동으로 인식할 수 있는 광학음악인식 기술을 개발하고 정악 정간보 데이터셋을 구축했다. 또 정간보를 효율적으로 활용하는 인코딩 방식을 고안하고 트랜스포머 기반 언어 모델을 활용해 15세기 치화평과 취풍형의 선율을 현대에 연주 가능한 선율의 형태로 재생성했다. 아울러 일반 사용자가 해당 모델을 쉽게 사용해볼 수 있도록 인터랙티브 웹 데모를 구현해 공개했다.

최종 생성 결과물은 지난 5월 14일 경복궁 수정전에서 열린 '세종대왕 나신 날' 627돌 기념행사에서 연주됐다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

