베이비몬스터, 11월 1일 첫 정규 발매…'지드래곤 지원사격'

양현석 총괄 "매주 2곡씩 선공개"

세 곡 이상 뮤직비디오 제작

그룹 '베이비몬스터'가 오는 11월 첫 정규 앨범을 발매한다.

양현석 총괄 프로듀서. [사진제공 = YG엔터테인먼트]

8일 소속사 YG엔터테인먼트는 공식 블로그를 통해 베이비몬스터가 다음 달 1일 첫 번째 정규 앨범 '드립(DRIP)' 발표한다고 밝혔다.

이날 공개된 영상에서 양현석 총괄 프로듀서는 베이비몬스터의 첫 정규 앨범 '드립'에 수록되는 9개 트랙을 직접 설명해 눈길을 끌었다.

첫 트랙은 '클릭 클랙(CLIK CLAK)'으로 양 총괄은 "YG에서도 보여준 적 없는 오리지널리티가 강한 힙합곡이다. 이 곡을 들으시면 굉장히 놀라실 것 같아서 의도적으로 1번 트랙으로 수록하게 됐다"고 설명했다.

앨범과 동명의 타이틀곡 '드립'은 두 번째 트랙으로, 양 총괄은 "지금까지 나왔던 베이비몬스터 음악 중에서 가장 열정적이고, 가장 춤추기 좋은 음악"이라며 "무엇보다 지드래곤이 작곡에 힘을 보태 좋은 음악이 완성됐다"고 기대감을 높였다.

8일 소속사 YG엔터테인먼트는 공식 블로그를 통해 베이비몬스터가 다음달 1일 첫 번째 정규 앨범 '드립(DRIP)' 발표한다고 밝혔다. [사진제공 = YG엔터테인먼트]

이 외에도 앨범에는 '러브, 메이비(Love, Maybe), '리얼 라이크 유(Really Like Yo)', '빌리어네어(BILLIONAIRE)', '러브 인 마이 하트(Love In My Heart')', '워크 업 인 도쿄(Woke Up In Tokyo)', '포에버(FOREVER)', '베러 업 리믹스(BATTER UP Remi)' 등이 수록됐다.

양 총괄은 이번 앨범이 YG의 전폭적인 지원으로 초대형 프로젝트로 진행된다고 밝혔다. 통상 정규 앨범의 경우 한 두 곡의 뮤직비디오를 제작하는 반면, 베이비몬스터 앨범은 세 곡 이상의 뮤직비디오를 찍을 예정이라고 강조했다.

"28년간 빅뱅, 투애니원(2NE1), 블랙핑크 등 YG 아티스트들의 모든 안무는 온전한 나의 일이었다"고 말한 양 총괄은 "그렇기에 힘들지는 않지만 베이비몬스터의 경우 월드투어를 계획하고 있다. 앨범에 수록된 전곡들의 안무를 동시에 컨트롤하는 것이 조금 버거울 때도 있지만 꼭 좋은 결과물을 만들어내겠다"는 다짐도 전했다.

아울러 양 총괄은 "앞으로 팬 분들께서 매주 설레는 마음으로 베이비몬스터의 신곡들을 들으실 수 있을 것"이라며 "11월1일까지 정규 앨범 발표 전까지 함께 공감해주고 즐겨주셨으면 좋겠다"고 말했다.

이어 앨범 발매 전 '클릭 클랙' 뮤직비디오 선공개 소식과 함께 "타이틀 곡은 발매일까지 아무런 티저도 발표하지 않겠다. 잘 감춰뒀다가 임팩트 있게 들려드리고 싶다"며 기대감을 고조시켰다.





