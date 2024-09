[SCMP 칼럼]중국 소비둔화 뚜렷…국가가 현실 직시해야

AD

중국의 복잡한 사회·경제적 환경으로 인해 중국의 소득 및 부의 상황을 파악하는 것은 쉬운 일은 아니지만, 중국 전역에서 임금이 정체되거나 특정 부문이 하향세를 그리고 있다는 징후가 점점 커지고 있다. 이에 따라 가계 소비 지출을 늘리려는 중국 정부에도 비상이 걸렸다.

확실히, 중국 정부가 발표한 주요 소득 수치는 여전히 희망적이다. 중국 국가통계국에 따르면 2024년 상반기 중국의 1인당 가처분 소득은 전년 동기 대비 5.4% 증가한 2만773위안(약 3000달러)을 기록했다. 소득 증가율은 중국의 명목 경제 성장률과 비슷하고 소비자 인플레이션보다 훨씬 높았으며, 이는 국민의 생활 수준과 소비력이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다.

그러나 일선 현장, 여타 공식 데이터 등을 보면 상황은 사뭇 다르다. 예를 들어, 중국 재무부는 상반기 개인 소득세 수입이 1년 전과 비교해 5.7% 감소했다고 최근 발표했다. 중국은 소득세 인하 조치를 시행하지 않았기 때문에 세수 감소는 임금 근로자의 소득이 줄어들었다는 것을 뜻한다.

중국 사회관계망서비스(SNS)는 급여 삭감, 일자리 감원에 대한 이야기로 가득 차 있다. 미국 테크 기업 IBM이 중국에서 1000명이 넘는 직원을 갑작스레 해고한 일은 최근 외국계 기업 전반에서 이뤄지고 있는 일자리 삭감의 일각에 불과하다. 자동차 제조업체부터 제약업체에 이르기까지 수십 년 전 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국에서 입지를 확보하고 있는 다국적 기업들이 중국 현지 사업을 축소하고 있다.

한때 최고의 패키지를 제공했던 중국의 인터넷 서비스와 금융 산업도 통합 과정에 있다. '황금 밥그릇'으로 여겨지던 일자리에 그림자가 드리우면서 은행에서 증권사에 이르기까지 급여를 삭감하거나 심지어 직원들에게 급여를 반납하라는 요구가 대세로 자리 잡고 있다.

지방재정으로 지급되는 일자리의 경우 급여 삭감이 아예 일반화됐다. 토지 판매 수익이 고갈되면서 지방 정부는 사실상의 파산을 피하기 위해 고군분투하고 있다. 많은 지방 정부는 "냄비를 부수고 쇠를 팔겠다"는 절박한 심정이다.

지방 당국이 아직 간부들을 대량 해고하지는 않았지만, 지방 공무원과 병원, 버스 회사 등 공공 기관에서 일하는 직원들의 보너스, 보조금, 수당이 삭감됐다는 보고가 늘고 있다.

이주 노동자나 '긱 이코노미(gig economy·임시직 경제)' 직원의 경우, 경기 침체로 인해 이미 소득 상황이 암울할 정도다.

또한 건설 및 제조업은 중국 3억 명의 이주 노동자 중 거의 절반을 고용했지만, 부동산 문제와 자동화로 인해 숙련도가 낮은 일자리가 사라지고 있다. 택시 호출이나 음식 배달과 같이 진입 장벽이 낮은 임시직 일자리의 경우 워낙 경쟁이 치열해 시간당 임금이 거의 오르지 않는다고 봐도 무방하다.

임금 정체는 80%가 부동산 형태인 중국 가계의 부가 줄어들고 있는 상황에서 발생했다. 느린 소득 성장과 사라지는 '부의 효과'의 결합으로 인해 중국 소비자 신뢰도가 역사적 최저치에 근접했다. 이는 재량적 소비 지출에 가시적인 영향을 주고 있다. 일례로, 베이징에서는 올해 첫 6개월 동안 주요 음식점의 총수익이 1년 전과 비교해 88.8% 급감했다.

중국 정부는 지난 2년 동안 공급 측면의 변화에 초점을 맞춰 소비 지출을 늘리기 위해 큰 노력을 기울여 왔다. 이러한 노력은 일반적으로 중국 소비자들이 시장의 제품과 서비스가 충분하지 않기 때문에 지출하지 않는다고 가정한다.

하지만 이 같은 가정은 문제가 있다. 정부의 야시장 개장과 같은 피상적인 대응책은 대부분 무의미하다. 소비를 근본적으로 제약하는 낮은 가계 소득을 해결해주지 못하기 때문이다.

40년이 넘는 중국 경제 호황 이후, 내수 경제를 업그레이드하기 위해서는 가계에 유리한 소득 재분배가 필요할 때다. 입증된 실현 가능한 접근 방식은 국가가 경제 활동에서 물러서고, 관료 기구를 축소하고, 가계 세금을 줄여주는 것이다.

저우 신 SCMP 테크 에디터

이 글은 사우스차이나모닝포스트(SCMP)의 칼럼 'Grow wages, not night markets: how China can revive consumer spending'을 아시아경제가 번역한 것입니다.

※이 칼럼은 아시아경제와 사우스차이나모닝포스트의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>