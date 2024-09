美, '가자 휴전' 최종안 논의 중…"합의 불발 시 중재 관둘수도"

미국은 팔레스타인 무장 정파 하마스와 이스라엘의 휴전 협상에 대한 최종안을 전달하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. 그러나 양측이 최종안을 받아들이지 않는다면 미국 주도의 중재 노력이 끝날 수 있다는 예측이 나온다.

1일(현지시간) 미국 일간 워싱턴포스트는 익명의 미 정부 당국자를 인용해 "미국이 조만간 '받아들이거나 거절하거나 양자택일' (take it or leave it) 식 최종 합의안을 제시할 계획"이라고 보도했다. 이어 그는 "미국이 몇주 내에 당사자들에게 제시할 최종 합의안의 윤곽을 이집트, 카타르와 논의해 왔다"고 덧붙였다.

당국자는 양측이 이를 받아들이지 않는다면 미국 주도 휴전 협상이 끝날 수도 있다고 암시했다. 그는 "협상을 계속 이어나갈 수는 없다"며 "이 과정은 어느 시점에선 결정이 나야 한다"고 했다.

전날 가자지구 남부에서 인질 6명이 숨진 채 발견된 데 대해서는 "이로 인해 협상이 궤도를 벗어날까. 그렇지는 않다"고 했다. 그는 "이는 이미 우리가 들어서 있는 (협상) 마무리 단계에 시급함을 더할 것이다"고 전했다.

미 인터넷매체 악시오스는 관련 사정에 밝은 소식통을 인용해 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 이날 하마스에 억류 중인 미국 국적 인질 7명의 가족과 화상회의를 한 자리에서 조 바이든 미 대통령이 이번 주 후반에 인질 석방 및 휴전에 대한 최종 제안을 양측에 전달하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다고 보도했다.

한 소식통은 이와 관련해 바이든 대통령이 2일 오전 국가안보팀 회의를 소집해 협상 타결을 최종적으로 압박하기 위한 전략을 결정할 예정이라고 악시오스에 전했다.

