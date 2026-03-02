외로움에도 빈부격차 있다…월 100만원 미만, 고소득자보다 1.7배 '쓸쓸'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외로움을 자주 느낀다는 비율도 가장 높아

외로움을 느끼는 정도가 소득 수준에 따라 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다.

2일 국가데이터처의 '2025년 사회조사'와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 우리나라 13세 이상 인구 가운데 '평소 외로움을 느낀다'라고 응답한 비율은 소득이 낮을수록 높아지는 경향이 있었다.

월 평균 소득 100만원 미만 가구의 외로움 체감도는 57.6%였다. 전체 평균 38.2%보다 약 20%P 높은 수치다. 600만원 이상 고소득 가구(33.0%)와 비교하면 약 1.7배 수준이다.

100만원 미만 가구 가운데 외로움을 자주 느낀다고 답하는 비율은 12.0%에 달했다. 외로움을 자주 느낀다는 응답은 월 소득 100만원 미만 가구가 가장 높았다. 그다음으로 소득이 많은 100만~200만원 가구(6.6%)와 비교해도 약 두 배 높았다.

아울러 100만원 미만 가구의 45.6%는 외로움을 가끔 느낀다고 답했다.

소득 최하위층에서는 외로움을 일시적인 감정보다 반복적으로 경험하는 비중이 상대적으로 높게 나타나고 있었다. 또 소득이 증가할수록 외로움을 느낀다는 응답 비율도 단계적으로 하락했다. ▲월 소득 100만~200만원 미만 가구 44.9% ▲200만~300만원 미만 가구 39.7% ▲300만~400만원 미만 36.7% ▲400만~500만원 미만 36.7% 수준이었다.

경제적 여건이 사회적 유대감과 정서적 안정에 일정 부분 영향을 미칠 가능성이 있다는 해석이 나온다.

인간관계 만족도에서도 소득별로 차이가 있었다. 인간관계에 만족한다고 응답한 비율은 ▲월 소득 100만원 미만 가구 37.8% ▲100만~200만원 미만 44.1% ▲200만~300만원 미만 50.1% ▲300만~400만원 미만 55.6% ▲400만~500만원 미만 55.8% ▲500만~600만원 미만 61.0% 순이었다. 소득이 증가할수록 만족도도 순차적으로 높아졌다.





한편 최저 소득 구간에는 은퇴 후 경제활동에서 소외된 독거노인 등 고령층이 다수 포함돼 있어 노인 빈곤 문제가 극심한 사회적 고립으로 직결되고 있다는 분석도 나온다. 연령대별 외로움 체감도를 봐도 초고령층에게서 가장 높게 나타났다. ▲50대 41.7% ▲60대 39.5% ▲70대 41.7% ▲80세 이상 52.2%였다. 70대까지는 40% 안팎이다가 80세 이상에서 절반 이상으로 뛰었다.





