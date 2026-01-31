'나 홀로 집에' 케빈 엄마역 캐서린 오하라, 별세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에미상 여우주연상 배우

투병 끝 LA 자택서 별세, 향년 71세

영화 '나 홀로 집에' 시리즈에서 주인공 케빈의 어머니로 깊은 인상을 남긴 배우 캐서린 오하라가 별세했다. 향년 71세.

영화 '나 홀로 집에' 시리즈에서 주인공 케빈의 어머니로 깊은 인상을 남긴 배우 캐서린 오하라가 별세했다. 로이터연합뉴스

미국 연예 전문 매체와 AP통신 등에 따르면, 오하라는 30일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 자택에서 투병 끝에 숨을 거뒀다. 소속사 크리에이티브 아티스트 에이전시(CAA)는 공식 발표를 통해 고인의 사망 소식을 전했으나, 구체적인 사인은 밝히지 않았다.

오하라는 사망 당일 새벽, 상태가 급격히 악화돼 구급대에 의해 병원으로 이송됐다. 현지 매체 페이지식스는 당시 의료 기록상 상태가 '중증(serious)'으로 분류됐다고 전했다. 이후 병원에서 치료받던 중 숨진 것으로 알려졌다.

고인은 생전 '내장 역위증(situs inversus)'이라는 희귀 선천성 질환을 앓았다. 심장과 간 등 주요 장기가 일반적인 위치와 반대 방향으로 자리 잡은 상태로, 전체 인구 약 1만 명 중 1명꼴로 발생하는 것으로 알려져 있다. 해당 질환과 사망 간의 직접적인 연관성은 확인되지 않았다.

오하라는 1954년 캐나다 토론토에서 태어나 1970년대 토론토의 즉흥 코미디 극단 '세컨드 시티'에서 연기 활동을 시작했다. 이후 TV 프로그램 'SCTV'를 통해 이름을 알렸으며, 할리우드로 무대를 옮긴 뒤 팀 버튼 감독의 영화 '비틀쥬스'(1988) 등에서 활약했다. 대중적 인지도를 확고히 한 작품은 1990년 개봉한 '나 홀로 집에'였다. 이 작품은 매년 연말마다 방송되며 크리스마스 시즌의 대표작으로 자리 잡았다. 오하라는 과거 인터뷰에서 "'케빈'이라는 이름을 가진 사람들이 다가와 극 중 대사처럼 이름을 불러달라고 요청하곤 했다"며 작품의 인기를 회상하기도 했다.

2015년 방영된 시트콤 '시트 크릭'으로 제2의 전성기를 맞아 이 작품으로 에미상 여우주연상을 수상했다. 당시 그는 "내 나이 그대로, 온전히 나 자신일 수 있는 여성을 연기할 수 있어 감사하다"는 수상 소감을 남겼다.

비보가 전해지자 동료 배우들과 팬들의 애도가 잇따랐다. '나 홀로 집에'에서 아들 케빈을 연기한 매컬리 컬킨은 SNS를 통해 "우리에겐 아직 시간이 남아 있다고 생각했다"며 "더 많은 이야기를 나누지 못해 아쉽다. 사랑한다"는 글로 슬픔을 전했다. 영화 '제2의 연인(Heartburn)'에서 함께 호흡을 맞춘 메릴 스트리프 역시 "오하라는 괴짜 같은 인물들 속에 따뜻한 인간미를 불어넣던 배우였다"며 "그를 사랑한 모든 이들에게 커다란 공백으로 남을 것"이라고 추모했다.





고인은 영화 '비틀쥬스' 촬영장에서 인연을 맺은 미술감독 출신 보 웰치와 결혼해 두 아들 매튜와 루크를 두고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

