본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

광주도서관 붕괴 여파…출판기념회 멈춘 단체장들 ‘일시 정지’

호남취재본부 송보현기자

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.12 14:28

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강기정·문인·김병내·신수정 일정 연기
관내 공사장 긴급 점검 돌입

광주도서관 붕괴 여파…출판기념회 멈춘 단체장들 ‘일시 정지’ 광주대표도서관 신축 현장 붕괴 사고 이틀째인 12일, 광주 서구 치평동 공사 현장에서 구조당국이 크레인을 투입해 매몰 지점 주변을 정리하며 수색 작업을 이어가고 있다. 광주소방 제공
AD

광주대표도서관 붕괴 사고의 여파로 내년 지방선거 출마를 준비해온 지역 단체장들의 출판기념회가 잇따라 중단되고 있다. 사고 수습이 시정의 최우선 과제로 떠오르면서 공식 일정 역시 전면 재조정되는 분위기다.


12일 정치권에 따르면 강기정 광주시장은 오는 14일 김대중컨벤션센터에서 예정돼 있던 출판기념회를 잠정 연기했다. 강 시장 측은 "대표도서관 건설 현장에서 발생한 붕괴 사고로 출판기념회를 미룬다"며 "사고 수습에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


문인 북구청장도 21일로 계획했던 북콘서트를 연기했다. 문 청장은 사고 직후 희생자 애도 메시지를 내고, 12일부터 북구 관내 대형 공사장 9곳에 대한 긴급 안전 점검에 착수했다.


김병내 남구청장 역시 20일 광주대에서 예정돼 있던 출판기념회를 미루기로 했다. 남구는 관내 전 공사 현장 전수 점검에 들어갔으며, 김 청장의 출판기념회 일정은 당분간 확정하지 않기로 했다. 내부적으로는 내년 1~2월 재개 가능성을 검토 중이다.


신수정 광주시의회 의장도 같은 날 열기로 했던 출판기념회 일정을 연기했다. 신 의장은 사고 소식에 애도를 표하며 실종자 수색이 이어지는 상황에서 일정을 진행하기 어렵다는 입장을 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

광주대표도서관 공사장 붕괴 사고로 2명이 숨지고 2명이 여전히 실종된 가운데, 지자체들은 구조와 안전 점검에 행정력을 집중하고 있다. 이번 사고는 전날 오후 1시 58분께 서구 치평동 옛 상무소각장 부지의 광주대표도서관 신축 현장에서 콘크리트 타설 중 철골 구조물이 무너지며 발생했다. 잔해에 매몰된 40대 미장공과 70대 철근공 등 2명이 숨졌고, 50대 배관공과 60대 철근공 등 2명은 아직 생사가 확인되지 않아 수색이 이어지고 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기