핀다, 다양성교육 성평등가족부 장관상 수상

문채석기자

입력2025.12.12 09:55

성평등가족부·한국양성평등교육진흥원 주최
기업 맞춤형 다양성 교육 우수사례 공모전 우수기관 선정

핀테크 기업 핀다는 성평등가족부와 한국양성평등교육진흥원이 한 '2025년 기업 맞춤형 다양성 교육 우수사례 공모전'에서 우수기관으로 선정돼 성평등가족부 장관상을 수상했다고 12일 밝혔다.


핀다, 다양성교육 성평등가족부 장관상 수상 11일 서울 중구 한국프레스에서 열린 '2025년 기업 맞춤형 다양성 교육 성과공유 워크숍'에 참석한 이재경 핀다 인사총괄이 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 핀다
전날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2025년 기업 맞춤형 다양성 교육 성과공유 워크숍에서 80여개 기업 최고경영자(CEO)와 인사·조직관리 담당자들이 참석한 가운데 시상식이 진행됐다.


핀다는 일하는 방식 개선, 여성 리더십 확대, 평가 공정성 검증 강화를 통해 구성원의 다양성을 존중하는 기업문화를 조성해 조직 생산성과 기업가치를 높이는 전략을 실행한 점에 대해 높은 평가를 받았다.


핀다는 '금융정보 불균형 해소부터 조직 내 평등까지'란 주제로 조직문화·제도 개선 사례를 공유했다.


이재경 핀다 인사총괄은 비즈니스 전략을 펴면서 다양성을 추구한 경험, 성별·나이·경력·학력 장벽 없는 공정한 환경에서 투명하고 공정한 평가 및 인사 제도로 다양성·형평성·포용성을 담은 기업문화 조성 등에 대해 발표했다.


이 총괄은 "핀다는 차별을 최소화하고 다양성을 키우는 데 집중하고 있다"며 "앞으로도 다양성과 형평성을 필수 비즈니스 전략으로 설정하고 구성원 모두 더욱 공정하고 안전하게 성장하는 제도를 가꿔나가겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
