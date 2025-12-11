특검 "'특정 정당 편파수사' 주장 강한 유감…12일 이준석·18일 한동훈 소환"

"윤영호, 여야 정치인 5명 진술…
특검 수사 대상 아니라는 데 이견 없어"
'尹부부 공천개입' 이준석·한동훈 소환
민중기 특별검사팀이 윤영호 전 통일교 세계본부장이 조사 과정에서 여야 정치인은 5명을 언급했다는 사실은 인정하면서도 '편파수사' 지적에 대해선 강한 유감을 표했다.
박노수 특별검사보는 11일 정례 브리핑에서 "당시 윤 전 본부장의 진술에서 언급된 대상은 특정 정당만의 정치인이 아니라 여야 정치인 5명이었다"고 명확히 확인하는 입장을 처음으로 내놓았다. 앞서 윤 전 본부장은 지난 5일 자신의 재판에서 통일교가 국민의힘뿐 아니라 과거 문재인 정부 시절 민주당 측 정치인도 지원했다고 밝혔다.
그러면서 "윤 전 본부장의 진술 사안이 특검법상 수사 대상이 아니라는 점에 대해 수사팀 내 어떠한 이견도 없었다는 점을 다시 한번 강조한다"며 "이 사안에 대해 수사하지 않은 게 특정 정당을 위한 편파수사라는 취지의 보도나 주장이 잇따르는 데 강한 유감을 표한다"고 강조했다.
특검팀은 지난 8월 윤 전 본부장으로부터 관련 진술을 확보했지만 정식 수사에 착수하지 않고 수사보고서에만 남겨뒀다. 그러다 지난달 초 내사(입건 전 조사) 사건번호를 부여하면서 금품을 주고받은 이들에게 뇌물 또는 정치자금법 위반 혐의가 적용될 수 있다고 판단한 것으로 전해졌다.
이에 특검팀이 직접 수사하지도, 타 기관에 넘기지도 않고 계속 갖고 있었던 것을 두고 '편파수사·늑장 대응' 논란이 일자 4개월 만인 지난 9일 사건을 경찰청 국가수사본부로 이첩했다.
'尹부부 공천개입' 이준석·한동훈 출석 요구
아울러 특검팀은 윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 공천개입 의혹과 관련해 이준석 개혁신당 대표와 한동훈 전 국민의힘 대표에게 출석을 요구했다.
박 특검보는 "이 대표에 대해 오는 12일 오전 10시 피의자로 출석할 것을 요구하는 출석요구서를 보냈다"며 한 전 대표에 대해서도 "오는 18일 오후 2시 참고인 신분으로 출석할 것을 요청하는 출석 요구서를 재차 발송했다"고 밝혔다.
이 대표는 국민의힘 대표 시절인 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 당시 윤석열 전 대통령이 서울 강서구청장과 포항시장 등의 공천에 개입하려 했다는 통화녹음이 있다고 주장해왔다. 한 전 대표는 지난해 총선 무렵 김상민 전 부장검사를 공천해달라는 요청을 받고 거절하자 윤 전 대통령과 갈등이 생겼다는 취지로 발언했다.
박 특검보는 특검팀에서 해당 내용에 대해 이 대표와 한 전 대표의 진술이 필요한 만큼 조사가 불가피하다는 입장이나, 이들은 사실상 출석을 거부하고 있다고 설명했다.
