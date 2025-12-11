로앤컴퍼니, '2025 제3차 슈퍼로이어 마스터 클래스' 무료 개최

"기업 법무 200% 활용법 공개"
로앤컴퍼니는 '2025 제3차 슈퍼로이어 마스터 클래스'를 개최한다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 지난 9월과 11월에 이은 세 번째 강좌로, 오는 19일 오후 4시부터 약 40분간 온라인에서 실시간으로 진행된다.
강좌 주제는 '기업 법무'로 변호사 출신의 김동욱 로앤컴퍼니 SaaS 사업팀장이 슈퍼로이어를 활용해 자문이나 계약, 컴플라이언스 업무를 효율적으로 진행하는 실전 노하우를 소개한다. 신청자에게는 다시보기 영상 및 사례 자료가 제공된다.
강좌는 슈퍼로이어 회원 여부와 관계없이 법률 전문가라면 모두 참여할 수 있으며, 참가비는 무료다. 신청은 오는 18일까지며, 참여 방법은 개별 참가자에게 별도로 안내된다.
김본환 로앤컴퍼니 대표는 "내년에도 법률 AI 경험을 확대할 수 있는 다양한 활동을 모색해 기술 활용에 대한 긍정적 인식을 확산하고, 실질적인 업무 효율화에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
