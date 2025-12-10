본문 바로가기
박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

박은서인턴기자

입력2025.12.10 11:23

'나 혼자 산다' 박나래 링거 언급 영상 삭제
'주사이모' 통한 불법 의료 서비스 의혹 확산

방송인 박나래가 이른바 '주사이모'를 통한 불법 의료 서비스 의혹에 휩싸인 가운데 MBC 예능 '나 혼자 산다' 측이 박나래가 링거를 언급한 방송 클립을 돌연 비공개 처리해 파장이 확산하고 있다.

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나? 지난해 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 박나래가 '링거'를 언급한 영상. 현재는 비공개 처리. MBC
MBC '나 혼자 산다'는 9일 유튜브 채널에서 작년 12월 방영된 박나래·정재형의 김장 에피소드 일부 영상을 비공개 전환했다. 특히 '링거 예약하는 박나래x정재형? 장시간 김장에 후들거리는 다리'라는 제목의 영상이 삭제되면서 비공개 조치의 배경에 관심이 쏠렸다.


해당 영상에는 정재형이 "내일 링거 예약할 때 나도 해야 된다"고 말하자 박나래가 "어, 오빠 링거 같이 예약"이라고 답하는 장면이 등장한다. 방영 당시에는 고된 김장으로 인한 농담으로 받아들여졌으나 최근 박나래가 불법 의료 서비스 의혹에 연루되며 해당 영상이 재조명됐다. 일각에서는 문제가 될 수 있는 내용을 선제적으로 숨긴 것 아니냐는 관측도 제기됐다.


논란은 박나래의 전 매니저 2명이 지난달 퇴사 후 "폭언과 사적 심부름 지시, 업무 비용 미정산이 있었다"고 주장하며 법적 대응에 나서면서 시작됐다. 이들은 약 1억원 규모의 부동산 가압류를 신청하고 손해배상 소송까지 제기한 상태다.


이 과정에서 박나래가 국내 의사 면허가 없는 '주사이모' A씨로부터 반복적으로 주사 시술과 약품 처방을 받았다는 의혹이 불거졌다.

주사이모, '유령 의대' 의혹…의협 "명백한 불법 의료 행위"
박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나? 방송인 박나래(왼쪽)와 일명 '주사 이모'로 알려진 A씨. 앤파크·A씨 인스타그램

A씨는 중국 내몽고 포강의과대학 출신이라고 했지만 의사 단체 '공정한 사회를 바라는 의사들의 모임'(공의모)은 "해당 대학이 중국 정부나 국제 의학교육 인증기관 어디에도 등록돼 있지 않다"며 사실상 존재하지 않는 '유령 의대'라고 지적했다. 이어 "중국 의대 졸업만으로는 한국 의사국가시험 응시 자격이 주어지지 않는다"고 설명했다.


임현택 전 대한의사협회 회장은 A씨를 의료법 위반 혐의로 검찰에 고발했고 대한의사협회 역시 지난 8일 "의료법 제27조를 위반한 불법 무면허 의료 행위"라며 성명을 냈다. 특히 "대리·비대면 처방이 금지된 향정신성 의약품인 클로나제팜과 전문의약품 트라조돈 등이 사용된 정황이 있다"며 "철저한 수사와 처벌이 필요하다"고 강조했다.


논란이 확산하자 박나래는 지난 8일 "더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각"이라며 "모든 것이 깔끔히 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하겠다"고 공식 입장을 밝혔다. 이에 따라 박나래가 운영하던 유튜브 채널 '나래식'과 MBC 신규 예능 '나도신나' 등의 제작 및 공개가 전면 중단됐다.


한편 서울 강남경찰서는 박나래의 전 매니저들이 박씨를 상대로 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법상 위반(명예훼손) 혐의로 제출한 고소장을 접수한 상태다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

