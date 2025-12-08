본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'물가연동제' 요구 나오지만…정부의 소득세 딜레마[Why&Next]

세종=김평화기자

입력2025.12.08 08:10

시계아이콘02분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'소리없는 증세' 막는 물가연동제
OECD 주요국 이미 물가 연동 중

정부 입장은 "중장기 검토 필요"
韓 소득세 실효세율 6.91% 그쳐

물가연동제, 점진적으로 추진해야
전문가 "적극적인 세수 확보 필요"

물가 상승률을 반영한 실질 임금 기반으로 소득세를 매겨야 한다는 '물가연동제' 요구가 잇따르고 있다. 하지만 정부는 당장 도입하기가 어렵다는 입장이다. 소득세 실효세율이 비교적 낮은 데다 최근 대규모 세수 감소가 있던 상황에서 부담이 커질 수 있어서다. 세수 원칙에 따라 중장기적으로 도입을 추진하되, 조세 감면을 정비하는 등 세수 확보 방안을 마련해야 한다는 전문가 조언이 나온다.


소득세 부담 낮춰야…OECD 국가 다수 도입

8일 기획재정부와 국세청, 국회 등에 따르면 소득세 물가연동제 도입과 관련한 요구가 지속하고 있다. 소득세 물가연동제는 물가 상승 정도에 따라 과세 표준(과표) 구간 및 공제액 등을 자동 조정해 실질 소득에 맞춰 세금을 매기는 것을 뜻한다. 현재처럼 누진세 기반으로 과표 구간을 두면 물가 상승으로 임금이 오를 때 사실상 자연 증세가 이뤄져 납세자의 세 부담이 늘어나는 것을 방지하는 데 목적을 둔다.


'물가연동제' 요구 나오지만…정부의 소득세 딜레마[Why&Next] 지난달 서울 광화문역 인근에서 시민들이 출근하는 모습. 연합뉴스
AD

물가연동제는 특히 근로소득세를 중심으로 도입 요구가 잇따르고 있다. 한국경제인협회는 지난 4일 근로자 임금보다 근로소득세와 사회보험료 증가율이 높다며 도입 필요성을 주장했다. 근로자 월평균 임금이 2020년에서 올해로 오면서 5년 사이에 연평균 3.3% 늘어나는 데 그친 반면 월급에서 원천 징수되는 근로소득세와 사회보험료 합이 연평균 5.9% 증가했다고 밝혔다.


국회에서도 관련 논의가 이어지는 모습이다. 이인선 국민의힘 의원은 지난 10월 전체 근로자 중 6% 세율을 적용받는 비중이 2010년 76%에서 2022년 43.2%로 줄었지만 15% 세율 비중은 20.2%에서 43.4%로 늘었다며 세 부담 완화를 위해 물가연동제 도입을 요구했다. 더불어민주당 소속인 박범계, 노웅래 의원은 물가연동제 도입을 위한 소득세법 개정안을 발의하기도 했다.


경제협력개발기구(OECD) 국가 다수는 이미 물가연동제를 도입한 상태다. 미국은 소득세 과표 구간과 표준 공제액 등을 물가에 연동해 조정하고 있다. 캐나다는 소비자물가지수(CPI)와 연동한 소득세 제도를 운영하고 있다. 그 밖에 호주뿐 아니라 영국과 프랑스, 독일, 네덜란드, 스위스 등 유럽 주요 국가도 인플레이션 등 물가 상황에 따라 소득세를 달리 두는 상황이다.


정부 "중장기 검토 필요한 사안"

반면 정부는 도입이 시급하지 않다는 입장이다. 그간 각종 조세 감면 등으로 세 부담을 낮춘 데다 소득세 실효세율이 다른 국가보다 비교적 낮다는 이유에서다. 소득세 중 근로소득세만 떼서 과표 구간을 수정하는 등 물가 연동을 하기 어려운 제도상 한계도 있다. 무엇보다 최근 몇 년간 세수 결손이 대규모로 이뤄진 상황에서 당장 물가연동제를 도입하면 세수가 크게 줄어들 수 있는 점이 우려 요인으로 꼽힌다.


정부 관계자는 "그간 과표 구간 조정 및 공제 확대 등으로 세 부담을 완화해왔다"며 "우리 상황상 물가연동제는 중장기 검토가 필요한 사안"이라고 말했다. 또 다른 관계자도 "선진국처럼 소득세가 충분하다면 고려해야겠지만 지금은 그럴 단계가 아니다"고 했다. 앞서 임광현 국세청장은 지난 10월 "물가연동제는 공제 등 개편 작업을 같이해야 하는 중장기 과제"라고 짚은 바 있다.


실제 OECD 통계를 보면 자녀가 없는 독신 가구 기준으로 우리나라의 소득세 실효세율 평균은 지난해 6.91%였다. 이는 OECD 평균(15.39%)보다 8.48%포인트, G7 평균(16.12%)보다 9.21%포인트 낮은 수준이다. 우리와 경제 규모가 유사한 캐나다(18.92%), 호주(25.32%), 스페인(16.02%)뿐만 아니라 주요국인 미국(16.74%), 일본(7.30%) 등보다도 낮았다.


"단계별 과제 필요…세수 확보 방안도"

전문가들은 현 세수 상황에서 우리 정부가 곧바로 물가연동제를 도입하기는 어려운 상황이 맞다고 평가했다. 다만 실질 과세의 공정성, 조세 원칙 등을 확보하기 위해서는 정부가 물가연동제 추진을 위한 중장기 과제를 단계별로 추진할 필요가 있다고 설명했다. 과표 구간 개선뿐 아니라 면세자와 조세 특례를 줄이는 등 적극적인 세수 확보 방안도 필요하다고 제안했다.


박훈 한국세법학회장(서울시립대 세무학과 교수)은 "미국 사례나 이론적 근거를 보면 물가연동제를 도입할 필요성이 있다"면서도 "세수 감소 부담과 조세 부담률이 OECD보다 낮은 점 등을 보면 시행하기가 쉽지 않다"고 말했다. 다만 "바람직한 방향을 위해서는 결국 실질 소득에 따른 과세 원칙으로 가는 게 맞다"며 "구간을 추가로 조정하거나 공제를 바꾸는 방식이 있을 것"이라고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

안창남 월드텍스연구회장(전 강남대 세무학과 교수)은 "정액 기준인 소득세 과세 표준 부과를 물가 연동에 비례해서 적용한다고 명시하면 매년 세법을 개정하지 않고도 (물가와 연동한) 조정이 가능할 것"이라며 "실효세율이 낮은 점은 정부가 세율을 올려야 하고, 조세특례제한법에 있는 조세 감면을 축소하는 등의 노력이 필요하다"고 설명했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기