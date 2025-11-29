'에어버스 A320 리콜' 국내는 42대…항공대란 없을 듯(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소프트웨어 오류로 대규모 리콜 사태를 빚은 에어버스 A320 계열 여객기가 국내에는 80대 운항 중인 것으로 확인됐다. 다만 이번 사태로 인해 항공대란이 벌어질 가능성은 미미한 것으로 나타났다.

29일 국토교통부와 항공업계에 따르면 국내 항공사 가운데 A320 계열 여객기를 운항 중인 곳은 대한항공(18대), 아시아나항공(24대), 에어부산(21대), 에어서울(6대), 에어로케이(9대), 파라타항공(2대) 등 6곳으로 조사됐다.

해당 항공기는 모두 중형인 A320-200, A321-200, A321-200 네오 등으로 이 가운데 42대가 이번 리콜 대상이다. 항공사별로는 대한항공 10대, 아시아나항공 17대, 에어부산 11대, 에어로케이 3대, 에어서울 1대 등이다. 파라타항공은 리콜 대상 여객기가 없다.

리콜 대상 여객기 42대는 모두 조종석에서 소프트웨어 업데이트를 통해 1시간 안에 필요한 조치를 마칠 수 있는 것으로 알려졌다. 국내 항공사 보유 기종 가운데 3~4시간이 걸리는 하드웨어 교체까지 필요한 구형 기종은 없는 것으로 나타났다.

에어버스는 전날 A320 계열 여객기에 급강하를 비롯해 비행 안전에 심각한 이상을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제가 있다며 대규모 리콜 명령을 내렸다. 지난달 30일 멕시코 칸쿤에서 미국으로 향하던 미국 항공사 제트블루 A320 여객기가 비상 착륙한 사건을 조사하는 과정에서 기체 고도를 급격히 떨어트릴 우려가 있는 소프트웨어 문제가 발견됐기 때문이다.

국토부는 에어버스의 A320 리콜 조치 직후 국내 항공사들에 관련 조치를 시행하라는 긴급 지시를 내렸으며 에어버스 역시 항공사들에 소프트웨어 업데이트 시행을 통지했다.

국내에서는 정부와 항공사들의 신속한 조치로 이번 리콜 사태로 인한 항공기 운항 차질은 없을 것으로 전망된다. 국토부와 항공업계에 따르면 이날 정오 기준 42대 중 28대(67%)가 업데이트를 마쳤다. 대한항공은 10대 중 5대, 아시아나항공은 17대 중 8대의 업데이트를 마쳤다. 에어부산과 에어서울, 에어로케이는 조치가 필요한 항공기의 업데이트 작업을 이날 오전 중 모두 마무리했다고 설명했다.

업데이트에는 여객기 한 대당 1시간 미만의 시간이 걸리는 만큼 나머지도 30일 오전 첫 출발편이 운항하기 전까지 작업을 마무리할 것으로 국토부는 예상했다.





세계에서 운항 중인 A320 계열 여객기는 약 1만1300대다. 에어프랑스-KLM그룹은 28일(현지시간) 출발 항공편 35편의 운항을 취소하는 등 세계 곳곳에서 결항과 출발 지연 사태가 벌어지고 있다.





