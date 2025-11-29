폴란드, 차기 원전 수주 경쟁 돌입…한수원 포함 4개사 초청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폴란드 에너지부가 두 번째 원자력발전소 건설 계획을 논의하기 위해 한국수력원자력(한수원)을 포함한 4개 외국 업체를 초청했다고 러시아 국영 리아노보스티통신이 28일(현지시간) 보도했다.

통신에 따르면 폴란드 에너지부는 "포메라니아주(州)에 들어설 첫 번째 원자력발전소 계획을 진행하는 것과 동시에 유사한 두 번째 투자를 준비중"이라며 "'경쟁 협의(competitive dialogue)'에 참여토록 미국, 캐나다, 프랑스, 한국의 4개 원자로 제작 기업들을 초청했다"고 이날 밝혔다.

해당 4개 기업은 미국에 본사를 둔 웨스팅하우스 일렉트릭 코퍼레이션, 프랑스 국영 에너지기업 EDF, 한국의 한수원, 캐나다의 엔지니어링 및 원자력 기업 앳킨스리알리스다. 어떤 기업이 원전 기술을 제공할지 결정하게 될 경쟁 협의는 2026년에 열릴 예정이라고 에너지부는 밝혔다.

올 가을 폴란드는 '폴란드 원자력 개발 계획'에 따라 국내 첫 원자력발전소 건설에 착공했다. 웨스팅하우스 일렉트릭 코퍼레이션은 폴란드 제1원전의 사전 설계 작업을 진행중이다.

폴란드는 당분간 2~3년에 하나 꼴로 원자력발전소를 건설할 예정이다. 6개 원전이 완공되면 합계 용량이 최대 9기가와트(GW)에 이를 전망이다.





앞서 한수원은 지난 4월 체코 두코바니 원전 2기 계약을 성사시켰으나 이후 원전 수주를 위해 미국 웨스팅하우스와 불리한 조건의 지식재산권 분쟁 해소 합의를 한 게 아니냐는 의혹이 제기됐다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

