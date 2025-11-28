본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"실종 문자 속 그 사람?"…유튜버 생방 중 만난 남성, 시청자 제보로 가족 품으로

김현정기자

입력2025.11.28 21:58

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

실시간 댓글 한 줄이 실종자 수색 결정적 단서로
유튜버·시청자·경찰 공조로 실종 6일 만에 발견

광주에서 실종신고가 접수됐던 40대 남성이 생방송을 하던 유튜버의 영상에 우연히 포착돼 가족 품으로 무사히 돌아갔다. 실종 경보 문자메시지를 눈여겨본 시청자의 제보가 큰 역할을 했다.


"실종 문자 속 그 사람?"…유튜버 생방 중 만난 남성, 시청자 제보로 가족 품으로 광주에서 실종된 40대 남성이 유튜버의 생방송 도중 포착돼 가족의 품으로 돌아갔다. 유튜브 영상 캡처
AD

지난 25일 유튜브 채널 '이로이'에 '유튜브 생방송 중 실종자를 찾았다'는 제목의 영상이 공개됐다. 영상은 "관심은 기적을 만들고 작은 용기는 한 사람의 삶을 바꿉니다"라는 문구로 시작됐다.


유튜버 A씨는 지난 21일 밤 광주광역시 한 거리에서 생방송을 진행하던 중 혼잣말을 하며 걷는 중년 남성을 발견했다. 이를 이상하게 여긴 그는 남성을 따라 인형뽑기 가게로 들어갔다. 두 사람은 인형을 뽑고 대화를 나누며 상당 시간 함께 있었다.


매장 밖으로 나온 후에도 대화는 이어졌다. 남성은 자신을 "23세 대학생"이라고 소개하며 학교명, 학과, 이름까지 밝혔지만 실제 나이보다 지나치게 젊은 나이를 주장해 A씨는 의구심을 품었다. 남성은 "군대는 연기됐다"는 말도 덧붙였다. A씨는 늦은 밤 귀가 방법을 걱정하며 음료수를 건네는 등 대화를 이어갔지만, 연락처 교환은 이뤄지지 않았다.


이때 실시간 댓글 창에 한 시청자가 "저 사람 제보할 게 있다"며 실종 경보 문자 내용을 공유했다. 이름과 인상착의, 복장 등이 영상 속 남성과 동일했다. 이를 확인한 A씨는 즉시 경찰에 신고했다. 그는 경찰이 도착할 때까지 남성을 뒤따르며 위치를 실시간으로 전달했고, 현장에 출동한 경찰은 남성을 보호해 실종 6일 만에 가족에게 안전하게 인계했다.


A씨는 "눈썰미 좋은 시청자 덕분에 가능했던 일"이라며 "실종자 안내 문자 알림을 평소 꺼두고 있었는데, 시청자들의 힘으로 찾게 됐다"고 고마워했다. 이어 영상 말미에 자막을 통해 "다음날 실종자 가족분들에게 연락이 왔다"며 "우리의 작은 관심과 신고가 한 가족을 다시 이어준다"고 강조했다.


영상을 본 누리꾼들도 "실종자 알아본 구독자 대단하다", "작은 관심 하나가 누군가에게 큰 도움이 될 수 있구나", "이일이 있고 나서 실종자 안내 문자를 들여다보게 됐다" 등의 반응을 남겼다.


경찰은 실종자의 조기 발견을 위해 2021년 6월부터 실종 경보 문자메시지를 발송하고 있다. 2021년 468건에 불과했던 발송 건수는 2022년 1613건, 2023년 2445건, 2024년 2745건으로 매년 증가하는 추세다.


지금 뜨는 뉴스

AD

실종 경보 문자는 실제로 실종자를 찾는 데 도움이 되는 것으로 나타났다. 2021년 6월 이후 실종 경보 문자가 발송된 약 7000건 중 문자를 본 시민의 제보로 실종자를 발견한 경우가 1766건(2025년 5월 기준)에 이르는 것으로 집계됐다. 실종된 치매 노인, 지적 장애인, 아동을 발견하기까지 걸린 시간도 크게 줄어, 시행 전 평균 34시간에서 시행 후 평균 4시간 36분으로, 7.4배 단축됐다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기