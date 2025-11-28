DL이앤씨, 'e편한세상 내포 에듀플라츠' 분양…3년여만의 내포신도시 공급[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 727가구(전용 84·119㎡) 규모, 내달 8일 특공

공공분양·일반분양 동시 진행

홍주초(예정) 품은 우수 학군, 충남도청 등 행정기관 인접

분상제 적용, 'D-사일런트 플로어' 등 혁신 설계 적용

내포역(가칭) 개통 예정 등 광역 교통망 기대

DL이앤씨가 충청남도 내포신도시에 'e편한세상 내포 에듀플라츠'를 선보인다. 내포신도시 RH14블록에 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 전용 84·119㎡, 총 727가구 규모다. 3년여 만의 내포신도시 공급으로, 84㎡는 공공분양(605가구), 119㎡는 일반분양(122가구)으로 동시에 진행된다. 주택전시관은 28일 개관했다.

e편한세상 내포 에듀플라츠 투시도. DL이앤씨.

청약 일정은 12월 8일 특별공급을 시작으로, 9일 1순위, 10일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표일은 16일, 정당계약은 내년 2월 9일부터 11일까지다. 일반분양은 청약통장 6개월 이상, 예치금액 충족 시 유주택자도 1순위 청약이 가능하다. 공공분양은 무주택 세대 구성원 요건이 적용된다. 단지는 분양가 상한제가 적용되며, 재당첨제한 10년, 전매제한 1년이다.

이 단지는 내포신도시 최중심 입지에 위치해 정주 여건이 뛰어나다. 홍주초(2026년 개교 예정)를 품은 초품아 입지이며, 내포중, 홍성고가 도보 거리에 있어 초·중·고교 학군이 우수하다. 또한 중심상업지구와 인접해 생활 인프라 이용이 편리하며 충청남도청 등 주요 행정기관도 가깝다. 신경천공원, 홍예공원 등 녹지 환경도 풍부하다.

교통 환경도 잘 갖춰져 있다. 도청대로와 충남대로를 통해 고속도로 진입이 쉽고, 서해선·장항선 복선전철 홍성역이 인접하다. 특히 서해선 복선전철 내포역(가칭)이 2027년 개통 예정이어서 광역교통 편의성이 더욱 확대될 전망이다.

DL이앤씨의 혁신 기술인 'D-사일런트 플로어' 등 소음 저감 특화 설계가 도입되며, 라이프스타일 맞춤 플랫폼인 'C2 하우스'가 적용된다. 게스트하우스, 건식 사우나 등 특화 커뮤니티 시설과 '드포엠파크' 등 특화 조경도 조성된다.





주변에는 미래 가치를 높이는 굵직한 개발이 이어진다. 내포도시첨단산업단지가 조성 중이며, 미래신산업 국가산업단지가 2030년 완공을 목표로 추진 중이다. 아울러 충남대 및 카이스트 내포캠퍼스 개교(2027년, 2028년 목표), 종합병원 건립(2028년 목표) 등 교육 및 의료 인프라 확충에 따른 수혜도 기대된다.





