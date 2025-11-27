"기업 승계 성공률 30%…객관적 진단으로 리스크 파악해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기중앙회 기업승계활성화위원회 토론회

"장기적인 승계 로드맵 미리 마련해야"

중소기업중앙회 기업승계활성화위원회는 27일 가족기업학회와 '세대를 잇는 도전의 힘, 기업승계 마스터플랜 전략' 토론회를 개최했다고 밝혔다.

주제 발표자로 나선 김선화 한국가족기업연구소 소장은 "가족기업들이 본격적인 세대교체 시기를 맞고 있지만 승계 성공률은 약 30% 수준에 그친다"며 "기업승계는 경영, 가족관계, 소유 구조 등 어느 한 요소라도 준비되지 않으면 경영 공백, 갈등, 지분 분산 등 기업의 지속성에 치명적 위험을 초래할 수 있다"고 지적했다.

이어 "원활한 기업승계를 위해서는 SMD 같은 승계 준비 진단 도구로 경영자-후계자 간 인식차 등 승계 리스크를 파악하고 데이터에 기반한 객관적인 승계전략을 준비해야 한다"고 덧붙였다.





김소희 한국가업승계기업협의회 회장은 "기업승계는 기업문화·경영시스템·리더십·가족관계 등 복합적인 변화가 동시에 이뤄져 통합 전략 없이는 지속할 수 없다"며 "성공적인 승계를 위해서는 당사자들의 적극적인 사전 준비와 장기적인 승계 로드맵이 필요하고 세금재원 부담 완화를 위한 납부제도 개선이 뒷받침돼야 한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

