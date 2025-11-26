본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

올해 종부세 대상 14.8% 증가…공시가격·지가 상승 등 영향

세종=김평화기자

입력2025.11.26 16:04

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

올해 종부세 고지세액 6.1% 증가
증가 배경으로 시장요인 꼽은 정부
1인당 주택분 세액은 160.6만원

올해 종합부동산세 고지 대상(62만9000명)과 세액(5조3000억원)이 각각 14.8%, 6.1% 증가했다. 신규 공급 주택이 늘어난 데다 전국 공시가격 및 지가가 상승하는 등 시장 요인이 작용한 데 따른 결과다. 고지세액 증가율을 보면 1세대 1주택자(43.8%)가 다주택자(29.7%)보다 높았다.


올해 종부세 대상 14.8% 증가…공시가격·지가 상승 등 영향 연합뉴스
AD

62.9만명 대상으로 종부세 고지…정부 "결정세액 늘어날 것" 전망

기획재정부는 올해 62만9000명에게 종부세(주택분+토지분) 5조3000억원을 고지했다고 26일 밝혔다. 이는 전년과 비교해 각각 8만1000명(14.8%), 3000억원(6.1%) 늘어난 수준이다.


기재부는 올해 종부세 제도에 큰 변화가 없는 가운데 시장 요인이 이러한 증가세를 견인했다고 설명했다. 올해 신규 공급한 주택이 늘어난 점, 전국 공동주택 공시가격과 토지 공시지가가 모두 상승한 점 등이 영향을 미쳤다고 봤다.


실제 공시가격 조사 대상 공동주택은 지난해 1523만호에서 올해 1558만호로 35만호(2.3%) 증가했다. 올해 공시가격과 공시지가는 각각 3.65%, 2.93% 올랐다. 올해 공동주택 공시가격 상승률 상위 지역은 서울(7.86%)과 경기(3.16%), 인천(2.51%) 등이다. 전국 평균은 3.65%였다.

올해 종부세 대상 14.8% 증가…공시가격·지가 상승 등 영향

기재부 관계자는 "종부세는 납세자가 고지서를 받은 후 특례를 신청하는 경우가 많아 최종 결정세액이 고지세액보다 통상 줄어든다"며 "이를 고려하더라도 올해 과세 인원과 세액은 지난해보다 다소 상승할 것"이라고 내다봤다.


지난해의 경우 전체 종부세 고지 인원(54만8000명)과 세액(5조원)이 9.8%, 6.4% 증가한 바 있다. 올해보다 인원 증가세는 5.0%포인트 낮았고, 세액 증가율은 0.3%포인트 높았다. 그해 결정세액은 4조5000억원으로 54만3000명이 과세 대상이었다.


1인당 평균 세액 160.6만원…1주택자, 다주택자보다 증가율↑

올해 종부세를 나눠 보면 주택분의 경우 과세 인원이 54만명으로 8만명(17.3%) 증가했다. 세액은 1조7000억원으로 1000억원(6.3%) 늘어난 것으로 나타났다. 개인 1인당 주택분 평균 세액은 160만6000원으로 15만3000원(10.5%) 증가했다.


개인 주택분의 과세 인원(48만1000명)과 세액(7718억원)은 8만명(19.9%), 1895억원(32.5%) 급증했다. 종부세 과세 표준이 높을수록 인원 및 세액 증가율이 높은 편에 속했다. 실제 과세 표준별 인원을 보면 3억원 이하 세 부담이 17.1% 증가했지만 25억원 초과는 35.5% 늘었다.


1세대 1주택자의 경우 과세 인원(15만1000명)과 세액(1679억원)이 2만3000명(17.8%), 511억원(43.8%) 급증했다. 반면 다주택자는 과세 인원(33만명)과 세액(6039억원)이 5조7000억원(20.9%), 1384억원(29.7%) 늘어 비교적 증가율이 낮았다.

올해 종부세 대상 14.8% 증가…공시가격·지가 상승 등 영향

법인 주택분의 과세 인원은 5만9000명으로 약 146명(0.2%) 감소했다. 세액도 9000억원으로 약 883억원(8.6%) 줄어든 것으로 나타났다. 기재부 관계자는 "올해 법인의 결정세액과 과세 인원은 지난해와 비슷한 수준일 것"이라고 전망했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

지역별로 보면 모든 지역에서 종부세 과세 인원이 늘었다. 특히 공시가격이 상대적으로 크게 오른 수도권 증가율이 높게 나타났다. 서울의 고지 인원은 32만8000명으로 21% 증가했다. 세액은 8253억원으로 17.6% 늘었다. 경기는 고지 인원(11만3000명)과 세액(3192억원)이 15.7%, 4.3% 늘었다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기