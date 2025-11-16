요미우리 "'대만개입' 발언 이후 中 강경… 배경엔 '시진핑 체면손상' 있어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중일 관계가 경색 국면으로 급선회한 가운데 중국의 강경책 배경에는 다카이치 사나에 일본 총리의 발언이 시진핑 중국 국가주석 체면을 손상했다는 판단이 작용했다는 분석이 나왔다.

16일 요미우리신문은 시 주석과 다카이치 총리가 지난달 31일 경주에서 회담한 직후엔 중국이 일본을 상대로 유화적 행동을 취했었다며 이같이 분석했다.

그러나 다카이치 총리가 7일 국회에서 일본 현직 총리 최초로 '대만 유사시 무력 개입' 가능성을 시사하는 발언을 하면서 시 주석 체면이 깎였다는 것이다.

중국 입장에서 올해는 일제의 대만 점령 종료와 항일전쟁 승리 80주년을 맞는 해인데, 일본 총리가 대만과 관련해 민감한 발언을 내놔 더 세게 반발했을 가능성도 있다고 요미우리는 덧붙였다.

실제로 중국은 이달 3일 한국·일본 등에 대한 무비자 조치를 내년 말까지 연장한다고 발표했고, 5일에는 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 방류 이후 금지했던 일본산 수산물 수입을 2년여 만에 재개하기도 했었다.

요미우리는 중국 외교부가 지난 14일 '지시'를 받들어 가나스기 겐지 주중 일본대사를 초치한 점에 주목하며, 이 지시는 공산당 최고지도부가 내린 것이라고 했다.

중국은 다카이치 총리가 해당 발언을 철회하도록 연일 압박을 가하고 있다. 그러나 일본 언론들은 다카이치 총리가 발언을 철회할 경우 보수층 지지를 잃고 중국이 더 수위가 높은 요구를 할 수도 있어 실현 가능성은 거의 없을 것이라고 보고 있다.





일단 일본 정부는 진화를 위해 대화 실마리를 찾으려 하고 있다. 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 전날 "입장차가 있는 만큼 양국 간 중층적 의사소통이 중요하다"고 말했다. 이치카와 게이이치 국가안전보장국장을 중국에 보내는 방안도 검토 중이다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

