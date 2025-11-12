신상진 시장 "대장동 범죄수익 환수 포기 검찰·법무부 고발하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 성남시장 "대장동 환수 포기, 법치 무너뜨린 罪"

"이재명 정부·정치검찰의 법치 붕괴… 끝까지 진상 규명할 것"

신상진 성남시장이 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 "범죄수익 환수를 포기한 이재명정부와 정치검찰이 법치를 무너뜨렸다"며 "검찰 및 법무부 인사를 고발하겠다"고 밝혔다.

신상진 시장은 12일 자신의 SNS를 통해 "대장동 사건은 국민의 재산을 침해하고 국가 법치를 무너뜨린 중대한 사안"이라며 "담당 검사에서부터 법무부 장관에 이르기까지 관련 책임자 전원을 고발할 것"이라고 밝혔다.

신상진 시장은 "대장동 범죄수익 환수를 포기한 이재명정부와 그들의 개 정치검찰에 의해 사회유지의 기본정의와 법치가 사라졌다"며 "법치가 무너졌고 자유민주국가가 붕괴되고 있다"고 강도 높게 비판했다.

이어 "국민은 무엇을 믿고 살아야 하는가. 단군 이래 최대의 범죄 일당 앞에 검찰, 법원, 국가가 자폭했다"며 "국민과 성남시민은 그들에 의해 눈뜨고 막대한 재산을 강탈당했다. 가만히 있을 수 없다"고 덧붙였다.

신 시장은 "드러난 담당 검사부터 법무부 장관까지 고발할 것"이라며 "배후가 더 드러나면 대통령이라 할지라도 응분의 심판을 받도록 끝까지 싸울 것"이라고 강조하며 성역 없는 진실 규명 의지를 천명했다.





대장동 개발사업은 2015년 성남시 대장동 일대에서 추진된 민관합동 개발사업으로 이후 민간사업자에게 막대한 이익이 돌아가면서 특혜 의혹이 제기돼 전국적 논란을 불러일으키고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

