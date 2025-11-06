경기도 행정복지센터 내 장애인 시설 '미흡' 여전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기지역 행정복지센터 내 장애인 시설이 여전히 미흡한 것으로 나타났다.

경기도 도민인권모니터단은 지난 5월부터 8월 말까지 도내 행정복지센터 147곳을 현장 점검해 장애인 전용 주차구역 설치 장소 부적절 등 미흡한 부분을 다수 확인했다고 6일 밝혔다.

경기도 도민인권모니터단은 '경기도 인권보장 및 증진에 관한 조례' 제10조에 따라 인권보장에 관한 도민의 참여를 높이고, 그 의견을 정책에 반영하기 위해 설치된 기구다.

경기도는 지난해 '버스정류시설 이용 및 접근성 현장 모니터링'에 이어 올해 공개모집을 통해 선발된 36명의 단원이 '도내 행정복지센터 이용 및 접근에 관한 모니터링'을 실시했다.

평가 결과 장애인 전용 주차구역은 147곳 중 140곳에 설치됐으며 설치 장소가 출입구 또는 장애인용 승강설비와 가깝게 설치된 곳은 111곳에 불과했다.

또 출입구 경사로가 설치된 곳은 147곳 중 108곳에 그쳤으며, 그나마 휠체어 등의 유효 폭(1.2m 이상)을 확보한 곳은 85곳에 그쳤다. 화장실도 성별 등을 구분하는 점자 표지판이 있는 곳은 92곳이었다.

특히 민원실에서는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 접수대 하부 깊이를 0.45m 이상 확보해야 하는데, 기준을 충족한 곳은 44곳에 불과했다. 아울러 '장애인등의편의법 시행규칙'에 따라 민원실 내 비치 용품인 점자안내책자, 8배율 이상의 확대경, 보청기기 등을 마련한 곳은 40곳이었다.





최현정 경기도 인권담당관은 "인권 친화적인 지역사회 조성을 위해 도민의 눈높이에서 지역 인권 현안에 대한 의견을 수렴하고 도민이 직접 현장을 점검하는 활동을 하는 것은 경기도가 유일하다"며 "이러한 활동은 도민 인권 보장에 미흡한 점이나 인권침해 사안에 대한 개선방안을 마련의 주춧돌이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

