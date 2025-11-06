[2025 여성포럼]정춘생 의원 "여성이 변혁 이끌도록 연대해야"

제14회 '2025 여성리더스포럼' 개최
국회 여성 의원들도 참석해 축사 전해
박지혜 의원 "평등, 성장·경제력 요소"
"여성이 주류로서 대한민국 변혁을 이끌 수 있도록 책임을 다하겠다. 함께 연대해서 대한민국을 바꿔갔으면 한다."
정춘생 조국혁신당 의원은 6일 롯데호텔 서울에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에 참석해 이렇게 말했다.
여성리더스포럼은 여성이 리더로 성장할 수 있도록 경험과 지혜를 나누기 위해 마련하는 자리다. 올해는 '여성, 대전환을 주도하라'는 주제로 14회째를 맞아 각계각층의 여성 리더들이 행사를 찾았다. 정 의원뿐 아니라 김미애 국민의힘 의원, 박지혜 더불어민주당 의원, 임미애 민주당 의원 등 국회 인사들도 참석했다.
국회 성평등가족위원회 소속인 정 의원은 이 자리에서 "(여성들이 많은) 이런 무대가 낯설지 않고 익숙해지는 것이 오늘 우리가 모인 이유가 아닐까 생각한다"고 했다. 또 "오늘 주제대로 여성이 사회를 주도할 수 있도록 국회의원으로서 열심히 노력하겠다"며 "가장 중요한 핵심은 정책 결정자에 여성이 많이 있어야 한다는 것"이라고 강조했다.
박 의원은 "양성 평등이 인권 문제가 아니라 성장과 경제력의 한 요소가 됐다"며 "이런 시대에도 여기 모인 많은 여성은 현실의 문제에 직면해 있다"고 설명했다. 그러면서 "(정부가) 제도적인 개선을 약속했는데, 문화적인 개선도 많이 필요할 것 같다"며 "사회적으로 힘을 모아야 할 일이 많이 남아 있다"고 말했다. 또 "모두 동지가 돼 그 어려움을 함께 극복했으면 한다"고 했다.
국회 보건복지위원회에서 국민의힘 간사인 김 의원은 "(이 자리에서) 여성 분들을 한꺼번에 뵙게 돼 몹시 벅차다"고 말했다. 이어 "오늘 주제가 여성의 대 전환을 주도하라인데, 대전환의 파도에 모두 올라타길 진심으로 기원하겠다"며 "저 역시 그렇게 할 것"이라고 했다. 또 경제·신체적 어려움에 있는 임산부를 의미하는 위기 임산부를 위한 제도인 상담 전화 '1308'을 소개했다.
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
