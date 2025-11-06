BISTEP, ‘워라밸 우수기업’ 선정… 일하기 좋은 조직문화 인정받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유연근무제·가족친화 프로그램 등 조직문화 혁신 성과

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 5일 부산시청에서 열린 '2025년 워라밸 우수기업 경진대회 시상식'에서 '일하기 좋은 기업문화상(부산시장상)'을 수상했다.

부산과학기술고등교육진흥원이 '2025년 워라밸 우수기업 경진대회 시상식'에서 '일하기 좋은 기업문화상(부산시장상)'을 수상하고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공

'워라밸 우수기업 경진대회'는 부산시일생활균형지원센터가 주관해 지역 내 일·생활균형 문화 확산과 근로환경 개선 우수사례 발굴을 목표로 매년 실시된다.

올해는 ▲워라밸 최고경영자상 ▲아이키우기 좋은 기업상 ▲일하기 좋은 기업문화상 등 3개 부문에서 총 5개 기관·기업이 선정됐다.

BISTEP은 장시간 근무 개선과 유연근무제 활성화, 가족친화 제도 운영 등 일하기 좋은 직장문화 정착을 위한 다방면의 노력이 높은 평가를 받았다.

정량평가 기준으로는 ▲유연근무제 활용도 ▲연차 사용률 ▲가족 여가활동 지원 ▲가족참여 프로그램 운영 ▲직장 내 가족친화 교육 등이 적용됐다.

특히 BISTEP은 실질적 제도 정착을 위한 조직문화 혁신 노력에서도 높은 점수를 받았다.

주요 추진 내용은 ▲30분 단위 연차제 운영 ▲장기근속휴가 제도 ▲가족 사랑의 날 운영 ▲사내 심리상담 프로그램 '낙낙(Knock-樂)' ▲사내 동호회 활성화 ▲지역상생 문화활동의 날 ▲조직혁신 공모전 ▲글로벌 인사이트 역량강화 프로그램 등이 꼽혔다.





김영부 원장은 "이번 수상은 모든 임직원이 함께 만들어 온 조직문화 혁신의 결실"이라며 "일에 몰입할 수 있는 건강한 근무환경을 조성하고, 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

