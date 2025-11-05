이창용 한은 총재, BIS총재회의 등 참석차 6일 출국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이창용 한국은행 총재가 스위스 바젤에서 개최되는 'BIS 총재회의' 등에 참석하기 위해 6일 출국해 13일 귀국한다.

이창용 한국은행 총재가 4일 서울 중구 한국은행에서 열린 '한국은행-한국금융연구원 공동 컨퍼런스'에 참석하고 있다. 2025.11.4 강진형 기자

5일 한은에 따르면 이 총재는 '세계경제회의(Global Economy Meeting)', '전체총재회의(Meeting of Governors)'에 참석해 회원 중앙은행 총재들과 최근 세계경제 및 금융시장 상황에 대해 논의할 예정이다. 이와 함께 BIS 이사 자격으로 'BIS 이사회'와 경제자문위원회(Economic Consultative Council)에 참석한다.

아울러 글로벌금융시스템위원회(CGFS: Committee on the Global Financial System) 의장으로서 글로벌 금융 현안 관련 토론을 주재할 예정이다. 이 총재는 2023년 BIS CGFS 의장으로 선임됐다.





한편 이 총재는 이후 싱가포르로 이동해 오는 12일 '제10회 싱가포르 핀테크 페스티벌'에 패널 토론자로 참여한다. 이는 싱가포르 엑스포에서 개최되는 글로벌 핀테크 행사로 주요 금융 및 핀테크 기업 최고경영자(CEO), 각국 중앙은행 총재 등 정책당국자들이 참석한다. 이 총재는 한은의 디지털화폐 프로젝트 '한강'에 대해 소개하고 참석자들과 디지털 금융환경에서 중앙은행 화폐의 역할에 대해 토론할 계획이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

