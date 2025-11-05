NH투자증권 임직원, 파주서 '농심천심 일손돕기' 봉사활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH투자증권은 '농심천심(農心天心) 운동' 일환으로, 농촌일손돕기 봉사활동을 진행했다고 5일 밝혔다.

4일 가을걷이 작업 지원 봉사활동 후 기념 촬영하는 NH투자증권 임직원들의 모습

NH투자증권 임직원 30여명은 전일 경기도 파주시 문산읍 당동리의 고추 농가를 찾아 고춧대 뽑기 등 가을걷이 작업을 함께하며 구슬땀을 흘렸다.

NH투자증권은 농촌의 고령화와 일손 부족 문제 해결을 돕기 위해 지난 2016년부터 '함께하는 마을' 봉사활동을 꾸준히 이어오고 있다. 특히 범농협그룹의 일원으로서 ▲농번기 농촌일손돕기 ▲직거래장터 운영 ▲마을 숙원사업 지원 등 다양한 방식으로 농업인 지원에 앞장서고 있다. 올해도 전국 각지에서 농촌일손돕기와 수해 복구 활동을 펼쳐왔으며, 가을 영농철을 맞아 사내 봉사단별로 릴레이 농촌봉사를 이어가고 있다.





윤병운 NH투자증권 사장은 "농업인의 행복을 최우선 가치로 삼는 농협의 일원으로서 농업과 농촌의 지속가능한 발전에 기여하는 것은 우리의 중요한 책무"라며 "앞으로도 농심천심의 마음으로 농촌일손돕기 활동에 적극 참여해 일손이 부족한 농가를 지원해 농정 활동 지원에 일조하겠다"고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

