킴 카다시안 "달착륙은 가짜" 방송…NASA "6번이나 갔다" 반박

미 항공우주국(NASA)이 '달착륙 음모론'에 빠진 인플루언서 킴 카다시안에게 직접 연락해 "달에 여섯 번이나 갔다"는 메시지를 전달했다.
지난달 31일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 NASA 임시 국장을 겸하고 있는 숀 더피 교통부 장관은 전날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "우리는 실제로 달에 여섯 번이나 갔다"는 메시지를 카다시안에게 보냈다. 더피 장관은 해당 메시지에서 "미국은 다시 달에 돌아갈 준비가 됐다"고 강조했다.
카다시안은 이날 공개된 리얼리티 프로그램 '더 카다시안스'에서 "나는 우리가 달에 가지 않았다고 생각한다"며 "착륙이 가짜였다고 생각한다"고 말했다. 그가 제시한 의문점들은 ▲달에는 대기가 없어야 하는데 왜 깃발이 흔들리는 것처럼 보이는가? ▲달 착륙 장면 사진에 왜 별이 보이지 않는가 등이다. 또 해당 프로그램에서 카다시안은 아폴로 11호를 타고 두 번째로 달에 착륙한 우주인 버즈 올드린에게 '임무 중 가장 무서운 순간'을 묻는 인터뷰 기사를 언급한 뒤 "그런 일은 일어나지 않았기 때문에 무서운 순간도 없었을 것"이라고 말했다. 그러면서 "난 음모론을 좋아한다"고 농담조로 덧붙였다. 카다시안은 자신이 한 주장의 근거로 틱톡 등 온라인 자료를 들었다.
아폴로 11호를 탄 닐 암스트롱과 올드린이 실제로 달에 착륙하지 않았다는 음모론은 수십년간 계속되고 있는 음모론 중 하나다. 더피 장관이 카다시안에게 직접 연락한 것은 인플루언서로서 대중에 미치는 영향력 때문으로 보인다. 리얼리티쇼 스타로 이름을 알린 카다시안은 힙합계의 거물 카니예 웨스트(예·YE)와 결혼 및 이혼으로도 유명하다.
한편 NASA는 현재 달 착륙 계획 '아르테미스'를 추진하고 있다. 아르테미스는 내년 초 우주비행사를 태운 탐사선으로 달 궤도를 비행하고 돌아오는 2단계 임무에 이어 2028년 달 착륙이 목표다. 더피 장관은 카다시안을 아르테미스 발사에 초청했다. 그는 "미국은 다시 달로 돌아갈 준비가 돼 있다"면서 "우리는 지난 우주 경쟁에서도 이겼고, 이번에도 승리할 것"이라고 강조했다.
