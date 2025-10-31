크래프톤, 엔비디아와 'PUBG 앨라이' 공개…AI로 게임플레이 혁신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 초 'PUBG: 배틀그라운드 아케이드'로 최초 경험 기회 제공

크래프톤은 30일 서울 코엑스 K-POP 광장에서 열린 '지포스 게이머 페스티벌'에서 엔비디아와 공동 개발한 AI 협업모델 'PUBG 앨라이'를 공개했다고 밝혔다.

PUBG 앨라이는 엔비디아의 에이스(ACE) 기술로 구축된 온디바이스 소형 언어모델(SLM)을 기반으로 한 CPC(Co-Playable Character) 형태의 인공지능으로, 배틀그라운드 내에서 이용자와 협력하며 플레이하는 AI 캐릭터다.

이강욱 크래프톤 AI본부장은 "'PUBG 앨라이'는 기존 NPC와 달리 협력적이고 능동적인 플레이를 보여준다"며 "이용자와 대화를 통해 전략을 논의하고, 요청 시 아이템을 전달하거나 기절한 플레이어를 도와주는 등 상황에 따라 스스로 판단하고 전략을 수정한다"고 설명했다.

또한 "PUBG 앨라이는 게임 관련 대화에 특화된 음성 대화 기능을 갖추고 있으며, 배틀그라운드 용어와 맵, 아이템의 장단점을 이해해 자연스럽게 소통할 수 있다"고 밝혔다. 영어·한국어·중국어 3개 언어를 지원하며, 온디바이스 기반으로 작동해 지연 시간이 짧다는 점도 강조했다.

크래프톤은 2026년 초 '배틀그라운드 아케이드'를 통해 실험적인 버전의 'PUBG 앨라이'를 공개하고 이용자 테스트를 진행할 예정이다. 이후 이용자 피드백을 반영해 엔비디아와 함께 장기적으로 고도화, 최적화를 이어갈 계획이다.





한편 크래프톤은 지난 23일 사내 소통 프로그램 '크래프톤 라이브 토크'에서 'AI 퍼스트' 기업으로의 전환을 선언했다. 이를 통해 에이전틱 AI를 중심으로 AI 워크플로우 자동화, AI R&D, 인게임 AI 서비스 강화 등 전사적 AI 전략을 본격 추진한다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

