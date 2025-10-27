영덕군, 문화유산에 생명 불어넣다… ‘생생국가유산’ 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 문화·호국 역사 유산 저변 확대 이바지

경북 영덕군은 지난 25일 신돌석 장군 생가지 일대에서 '2025년 생생국가유산 사업'의 마지막 프로그램인 '나라를 지켜라! 월월이청청, 박 의장, 신 장군'을 성황리에 마무리했다.

생생국가유산 사업은 전국의 우수한 국가유산을 발굴해 보존·활용하는 역량을 강화하기 위한 사업으로, 영덕군은 지난 6월 14일부터 13회차에 걸쳐 진행하고 있다.

지난 25일에 있은 프로그램은 경북 무형유산으로 지정된 영덕월월이청청을 통해 임진왜란에서 활약하고 경상수사 등을 역임한 무의 박의장 장군과 태백산 호랑이로 알려진 항일의병장 신돌석 장군을 기리는 자리로 마련됐다.

이번 프로그램엔 영덕 야성초등학교 임직원과 학생 등 130여명이 참여했으며, 이야기와 연극, 약식 영릉의진 체험, K-문화 데몬헌터스, 영덕월월이청청 체험 등이 이뤄져 지역 역사·문화 유산의 가치와 보존의 필요성을 배울 수 있는 자리였다.

영덕군은 올해 처음 선정된 이번 사업을 내년까지 이어가 지역 역사·문화 자원을 체험하는 기회를 제공하고 문화유산에 관한 관심을 더욱 높인다는 계획이다.





김광열 군수는 "생생국가유산 사업을 통해 영덕의 소중한 문화유산을 체험하고 전통의 새로운 면모를 보여줄 수 있는 계기를 만들어 나갈 것"이라며 "지역의 고유한 가치를 지닌 문화유산을 지역민과 관광객이 함께 공유하고 즐길 수 있도록 다양한 지원과 프로그램을 시행해 나갈 것"이라고 말했다.

영덕군 문화유산 활성화 생생국가유산 프로그램 운영. 영덕군 제공

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

