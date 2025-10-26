이마트, 난방용품 행사…핫팩 30% 할인·9900원 니트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일까지 핫팩 30% 할인

가성비 난방가전·9900원 초저가 니트 등

TRY와 '히트파워' 웜웨어…상하의 각 9980원

이마트는 오는 29일까지 전기요, 히터, 핫팩 등 난방용품 할인 행사를 진행한다고 26일 밝혔다.

대표 상품으로 '화롯불 핫팩 3종(손난로 중형 5입·특대형 5입·파스형 10입)'을 각각 정상가 3900원, 6000원, 6500원에서 신세계포인트 적립 시 30% 할인한 2730원, 4200원, 4550원에 판매한다. 화롯불 핫팩은 이마트몰에서도 구입이 가능하다.

다양한 난방가전도 할인한다. '블랙앤데커 카본 전기요'는 1인용(67*180㎝) 3만9900원이다. '신일 석영관 미니히터'는 1만9900원이다.

'3H 한일 온열기 탄소전기요'는 5만9000원, '폴리나 카본매트'는 싱글(110*195㎝), 더블(150*195㎝) 사이즈가 각각 7만9000원, 8만9000원이다. '카프7핀 미니 라디에이터'와 '오아라운드 PTC히터' 모두 3만4900원에 판매한다.

이외에도 '신일 가열식 가습기'는 9만9000원에, '오아 플렌티플렛 접이식 가습기'는 4만9000원에 판매한다.

부드러운 촉감을 느낄 수 있는 '더 부드러운 니트(여성R넥·H넥·T넥)'는 각 9900원에 만나볼 수 있다. 올해는 '더 부드러운 니트'의 여성용 터틀넥과 하이넥을 트렌디한 색상 위주로 리뉴얼하고, 남성용 니트를 정상가 1만9900원에 추가로 출시했다.

또한 속옷 브랜드 TRY와 협업해 신축성과 복원력이 뛰어난 '히트파워' 웜웨어를 론칭했다. 대표 상품으로 '트라이 히트파워 9부' 상의와 하의는 각각 9980원이다.





정우진 이마트 마케팅 담당은 "합리적인 비용으로 겨울철을 미리 준비하셔서 보다 따뜻하게 추위를 날 수 있도록 행사를 준비했다"며 "높은 가격경쟁력과 상품성을 바탕으로 앞으로도 시즌에 맞는 우수한 상품을 제안할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

