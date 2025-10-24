김포시, 하반기 골목형상점가 지정…소상공인 살리기 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 풍년마을·가구단지 2곳

골목형상점가 추가 지정

민선8기 김포시(시장 김병수)가 지역상권살리기에 박차를 가하고 있는 가운데 지난 22일 골목상권 활성화를 위해 사우동 및 운양동에 위치한 상점가 2곳을 추가로 '골목형상점가'로 지정했다.

김포 가구단지. 김포시 제공

골목형상점가는 2000㎡ 이내 면적에 소상공인이 운영하는 점포가 밀집한 지역으로 소규모 골목상권 상인들의 경쟁력 강화를 위해 도입됐다.

골목형상점가로 지정되면 전통시장과 마찬가지로 온누리상품권 사용이 가능하여 점포의 매출 증대를 기대할 수 있고, 온누리상품권 소비촉진(페이백)행사 및 경영패키지 사업 등 정부의 각종 공모사업에 참여가 가능하다.

시는 2024년에는 4곳, 2025년 상반기에는 5곳을 골목형상점가로 지정해 지역 상권 활성화를 도모한 바 있다. 경기침체와 맞물려 골목형상점가에 대한 소상공인들의 관심이 높아지면서 2025년 하반기 2곳을 추가로 지정했다.

풍년마을. 김포시 제공

이번에 지정된 골목형상점가는 ▲사우동 1곳(김포 풍년마을) ▲ 운양동 1곳(김포 가구단지)이다. 김포 풍년마을 골목형상점가는 153개의 점포가 모여 역대 최대 규모(이전 김포시 골목형상점가 평균 50개 점포로 구성) 골목형상점가가 되어 온누리상품권 가맹등록 대상 지역이 대폭 확대됐다.

김포 가구단지 골목형상점가는 기존에 온누리상품권 사용 여부에 대한 문의가 많았던 곳으로, 단위 결제 규모가 큰 상권의 특성상 향후 지역경제 파급효과가 극대화될 것으로 예상된다.





시는 침체된 골목상권을 살리고 소상공인들의 경쟁력을 확대하기 위해 내년에도 골목형상점가 지정을 확대해 나갈 예정이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

