네덜란드 총리 "넥스페리아 문제 해결 노력…칩 공급 차질없어"

로이터연합뉴스

딕 스호프 네덜란드 총리가 23일(현지시간) 차량용 반도체 생산 기업 넥스페리아를 둘러싼 중국과 갈등 관련, 해결책을 마련하기 위해 노력 중이라고 밝혔다. 차량용 반도체 공급에 차질은 없을 것이라 강조했다.

스호프 총리는 이날 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 정상회의에 앞서 기자들과 만나 "지난 며칠간 네덜란드와 중국의 경제장관이 이 문제를 논의했으며 몇몇 EU 회원국과도 논의했다"며 상황이 해결되고 (차량용) 반도체 산업의 차질을 빚지 않는 것이 중요하다"고 밝혔다.

네덜란드 네이메헌에 본사를 둔 넥스페리아는 중국 최대 스마트폰 조립업체인 윙테크가 2019년 36억달러를 들여 인수한 기업이다. 지난달 30일 네덜란드 정부는 넥스페리아의 부적절한 경영관리를 이유로 '상품 가용성 법'을 처음 발동해 비상조치를 내렸다. 이에따라 장쉐성 윙테크 회장의 넥스페리아 지배권을 박탈했다. 네덜란드 정부는 해당 법률에 따라 국가안보에 위협이 된다고 판단되면 민간 기업의 이사회 결정을 무효로 할 수 있다고 밝혔다.





일각에서는 네덜란드 정부가 넥스페리아 제품의 미국 수출 조건으로 중국인인 장 회장의 경영권을 박탈하라는 미국 요구를 따르기 위해 전례 없는 조처를 한 것이라는 해석도 나왔다. 중국 당국은 강력히 반발하며 넥스페리아의 중국 내 생산공장과 하청업체들의 제품 수출을 금지하겠다고 맞섰다. 넥스페리아 제품의 80％ 이상이 중국 내에서 생산되는 것으로 알려져 유럽 자동차 업계에서는 차량용 반도체 공급 대란 우려가 커지고 있다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

