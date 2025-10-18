서동주 "아버지 故 서세원, 구치소 다녀온 후 다른 사람 돼"

유튜브 채널 '위라클' 출연
어린 시절, 부모와의 관계 등 고백
미국 변호사 겸 방송인 서동주가 캄보디아에서 사망한 아버지인 코미디언 고(故) 서세원의 사망과 이에 대한 심정 변화에 대해 설명했다.
17일 공개된 유튜브 채널 '위라클'에는 서동주가 출연해 어린 시절과 아버지 사망 당시의 심정, 어머니 서정희의 암 투병 등 다양한 이야기를 나눴다. 서동주는 어린 시절에 대해 "좋은 가정환경에 있었다. 유복했고 부모님 사이도 나쁘지 않았다. 분명히 좋은 기억도 많다"라고 말했다.
그러나 2002년을 기점으로 가정의 분위기는 크게 달라졌다. 서동주는 "아버지가 구치소를 다녀와서 굉장히 여러 가지가 변한 게 확 느껴졌다"며 "그냥 아예 다른 사람이 돼서 왔다. 그때부터 우리 가족에게 고비가 시작됐다"라고 회상했다.
서동주는 아버지의 죽음 당시의 심정도 토로했다. 고 서세원은 2023년 4월 캄보디아 프놈펜의 한 병원에서 링거 치료 중 심정지로 별세했다. 서동주는 아버지의 죽음에 대해 "그때 충격이 너무 큰데 어떤 감정이 들어야 할지 모르겠더라. 평소에 감정을 많이 억누르면서 사는 스타일이라 어떻게 해야 할지 몰랐다"고 고백했다. 또 그는 "허망한 감정을 많이 느꼈다"면서 "그전까지 아빠와 나는 사이가 좋지 않았고 애증의 관계였는데 감정의 원인 제공을 한 상대방이 사라지니 감정이 오갈 데가 없었다"라고 털어놓았다. 이어 "제가 눈물이 많지 않은 편인데도 그 시기엔 정말 많이 울고 힘들었다"라고 덧붙였다.
지금 뜨는 뉴스
고 서세원은 1979년 데뷔한 후 코미디언과 토크쇼 진행자로서 큰 사랑을 받았으나 영화 제작비 횡령 의혹과 해외 도박 논란으로 인해 연예계를 떠났다. 2015년 전 부인 서정희 폭행 혐의로 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받았으며 이듬해 캄보디아로 이주했다가 그곳에서 숨졌다.
김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>