"변기에 물티슈? 끝까지 추척한다"…英 벌금·징역까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영국이 플라스틱 성분의 물티슈로 인해 하수관이 막히는 문제를 근절하기 위해 초강수를 뒀다. 앞으로 물티슈를 변기에 버리는 행위가 적발되면 수백만원대의 벌금이나 최대 2년의 징역형까지 선고될 수 있다.

영국 데일리메일은 수자원 당국이 물티슈를 변기에 흘려보내는 행위를 근절하기 위해 전국적인 단속에 착수했다고 보도했다.

대부분의 물티슈는 플라스틱 성분으로 만들어져 자연 분해되지 않으며, 하수관을 막아 역류나 하수처리장 고장을 초래한다. 런던 해머스미스 다리 인근에서는 수백만장의 물티슈가 쌓여 형성된 이른바 '젖은 물티슈 섬(Wet Wipe Island)'이 테니스코트 두 개 크기까지 커져 3주간의 정화 작업 끝에 제거되기도 했다.

AD

이에 영국 북동부 상하수도 업체 '노섬브리아 워터(Northumbrian Water)'는 크레인 형태의 특수 장비를 개발, 하수관에 쌓인 물티슈를 포착·회수하고 있다. 이 장비를 통해 문제의 가구가 특정되면 벌금이 부과되는 동시에 수리 비용까지 청구된다.

당국은 하수관 막힘 데이터로 문제가 심각한 지역을 추려내고, 해당 구역의 맨홀에 장비를 설치해 물티슈 유입 경로를 추적한다. 실제 현장에서 근무 중인 하수 유지보수 요원 롭 밀러는 "큰 배수관에서 하루 150장의 물티슈를 회수한 적도 있다"며 "한 가정이 하루 30장을 버리기도 하지만 본인은 그 사실을 모르는 경우가 많다"고 말했다.

노섬브리아 워터는 이번 단속으로 약 3만㎞ 길이의 하수망에서 막힘 사례를 절반 가까이 줄였으며, 내부 침수 사고도 65% 감소했다고 밝혔다.





AD

관계자는 "물에 녹는다고 광고하는 제품이라도 변기에 버려서는 안 된다"며 "화장지를 제외한 모든 물티슈는 반드시 일반 쓰레기로 버려야 한다"고 경고했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>