평택 한미친선문화한마당에 '잉글리시 페스타 존' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체험·놀이 통한 영어 학습 경험 제공

경기도 평택시국제교류재단 평택영어교육센터는 오는 25~26일 평택 신장근린공원에서 열리는 '제22회 한미친선 문화한마당'에서 '잉글리시 페스타 존(English Festa Zone)'을 운영한다.

AD

이곳에서는 축제 참가자들이 체험과 놀이를 통해 영어를 배우고 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 마련한다. 공간 운영 시간은 축제 기간 오후 1시부터 오후 8시까지다.

주요 프로그램으로는 ▲AI 잉글리시존 ▲영어 미션존 ▲영어사용존 ▲팝업 액티비티존 등이다.

'AI 잉글리시존'에서는 스마트 보드를 활용한 AI 영어 콘텐츠 체험을, '영어 미션존'에서는 게임 형식의 임무 수행을 통해 영어 학습을 경험할 수 있다.

'영어 사용존'에서는 참가자들이 원어민과 영어로 의사소통하여 먹거리나 물품을 구매하는 실생활 중심 체험이 진행된다. '팝업 액티비티존'에서는 구글폼 접수를 통해 사전 모집한 참가자들이 라인댄스를 즐길 수 있다.





AD

자세한 정보는 평택영어교육센터 누리집과 카카오톡 채널을 통해 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>