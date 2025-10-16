출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

앱·PC 웹 등서 영상 재생 막혀

미국·유럽 등서도 같은 증상

구글코리아 "조치되는 대로 안내"

유튜브와 유튜브 뮤직의 이용이 오전 한때 원활하지 못하면서 출근 시간대 이용자들이 불편을 겪었다. 이번 접속오류는 국내뿐 아니라 세계 곳곳에서 발생해 글로벌 차원에서 발생한 오류로 보인다.

16일 IT 업계에 따르면 이날 오전 8시께부터 국내 일부 이용자들의 유튜브 영상 재생과 유튜브 뮤직 음악 스트리밍에 장애가 발생했다.

유튜브 PC 웹페이지에서 영상 재생 오류가 발생한 화면. 유튜브 캡처

이번 접속 장애는 모바일 애플리케이션(앱)과 PC 웹페이지 등에서 모두 발생했다. 유튜브 영상을 클릭하면 오류가 발생했다는 안내와 함께 영상이 재생되지 않았고, 유튜브 뮤직 역시 오류 안내와 함께 음원이 재생되지 않았다.

접속 장애가 발생하자 구글코리아는 공식 블로그를 통해 "16일 오전 8시경 일부 이용자들에 한해 유튜브와 유튜브 뮤직이 정상적으로 작동하지 않는 오류가 발생했다"면서 "해당 오류가 조치되는 대로 알려드리겠다. 불편을 드려 죄송하다"고 전했다.

다만 이날 오전 9시10분께부터 유튜브·유튜브 뮤직의 접속과 영상, 음악 재생은 재차 원활해진 상태다. 구글 관계자는 "한국 시간 기준 9시34분께 정상화됐다. 현재 원인은 규명 중"이라고 밝혔다.

이번 오류는 국내뿐 아니라 해외에서도 발생한 것으로 전해져 글로벌 차원에서 발생한 오류일 가능성이 제기된다. 실제 일부 외신들도 유튜브의 접속 장애 소식을 전했다.

뉴질랜드 헤럴드는 "유튜브가 동영상을 클릭하면 에러 메시지를 띄우며 작동하지 않는 것으로 보인다"며 "뉴질랜드에서 자정 이후 최대한 1600건이 넘는 관련 보고가 이어졌으며, 이 숫자는 계속 늘어나고 있다. 이 같은 현상은 미국을 포함해 터키와 유럽 등에서도 이어지고 있다"고 보도했다.

유튜브 본사가 위치한 미국에서도 접속 장애 보고가 잇따랐다. 온라인 서비스 장애 정보 집계 사이트 '다운디텍터(Downdetector)'에 따르면 유튜브 서비스는 이날 오전 8시30분쯤부터 오전 9시께까지 미국 지역에서만 최대 38만건에 달하는 오류 제보가 접수됐다. 이 사이트는 이용자 제보와 자체 집계한 지표 등을 종합해 사이트의 접속이 원활한지 안내한다. 이용자들은 유튜브에 접속해도 영상이 제대로 재생되지 않는다고 잇따라 제보했다.





앞서 유튜브는 지난 9월14일과 6월13일에도 일부 이용자들이 접속 장애 현상을 겪은 바 있다. 지난 5월6일에는 iOS 운영체제를 쓰는 아이폰 이용자들의 유튜브 뮤직 앱이 정상 작동하지 않는 오류가 발생했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

