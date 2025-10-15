게임 간담회 참석한 첫 대통령…李, 업계와 근로유연화·세액공제 논의(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 15일 게임업계 간담회

"과거 게임을 마약으로 규정…中에 뒤쳐져"

업계는 근로시간 유연화, 세액공제 제안해

이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 '펍지 성수'에서 관련 상품을 들고 기념촬영을 하고있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 15일 역대 대통령 중 처음으로 게임 업계 간담회에 참석했다. 이 대통령은 "과거 정부가 게임을 마약과 함께 4대 중독으로 규정해 지원은커녕 억압해서 (결국) 중국에 추월당했다"고 안타까움을 표한 뒤 업계 관계자들과 근로 유연화와 세액공제 관련 논의를 나눴다.

이 대통령은 이날 서울 성동구 '펍지(PUBG) 성수'에서 '세계 3위 게임강국으로 레벨업'이라는 주제로 열린 K게임 현장 간담회에 참석해 성남시장 시절 게임산업 분야에 관심을 가졌다고 언급한 뒤 "(게임산업은) 길게 보면 문화 산업의 초기 형태인데 정부 정책과 엇박자를 빚으면서 매우 많은 어려움을 겪었다"면서 이같이 밝혔다.

펍지 성수는 게임사 크래프톤의 복합문화공간으로 현직 대통령이 현장에서 게임업계와 직접 만나 간담회를 연 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 "게임 사업자 입장에서 매출이 올라가고 영업이익이 대폭 늘어나는 것도 즐거운 일이지만, 연구개발(R&D) 등에 참여하는 젊은 직원 청년들도 과연 그만큼 혜택과 기회를 누릴 수 있느냐는 게 관심사"라면서 "고용된 청년들에게 최소한의 인권이 보장되지 않거나 소모품으로 사용되고 혹시 버려지는 그런 최악의 현상이 생기지 않게 제도적으로 보장하겠다"고 약속했다.

그러면서 이 대통령은 과거 게임산업의 발전을 저해한 과몰입 등에 대한 규제의 틀도 바꿔가야 한다고 강조했다. 이 대통령은 "지금 웹툰이 큰 산업인데, 지금 만화 보는 거로 걱정하는 사람 잘 없다"면서 "게임이니까 재밌다 보면 몰입도가 높을 수밖에 없다. 부작용은 부작용대로 대처하면서 오히려 기회로 만들어야 한다"고 강조했다.

이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 '펍지 성수'에서 열린 K-게임 현장 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령의 모두발언 이후 비공개로 전환된 간담회에서는 업계 관계자들이 근로시간 유연화와 세액공제 등을 제안한 것으로 알려졌다. 강유정 대통령실 대변인은 "게임업계에서는 집약적으로 일할 때가 굉장히 필요하다는 얘기들을 했다"면서 "(이 대통령은) 법적, 제도적 보완 이전에 현실적으로 할 수 있는 최대한의 영역과 부족한 부분에 대한 의견을 제시하면 들어보겠다는 식으로 토론이 오갔다"고 전했다.

또 세액공제에 대해서 이 대통령은 "고민해 볼 필요는 있지만 매우 민감한 문제이므로 깊이 있는 논의가 필요하다"며 경청했다고 강 대변인은 설명했다.

간담회 말미에는 게임업계에서 논란이 됐던 '확률형 아이템' 문제를 지적하기도 했다. 이 대통령은 확률형 아이템의 경우 어떻게 개선됐고 업계에서는 어떤 노력을 했는지 물어봤다고 한다. 그러면서 "그 부분도 반드시 짚고 넘어가야 산업으로서의 게임이 성장할 수 있다"고 지적했다.

이날 간담회에는 정욱 넥슨 대표, 김창한 크래프톤 대표, 방준혁 넷마블 의장, 김택진 엔씨소프트 대표, 성준호 스마일게이트 대표, 배태근 네오위즈 대표 등 주요 게임사 최고경영자(CEO)를 포함해 청년 인디게임사 대표, '이엔드' 노태영 프로게이머, 게임인재원 학생 등이 함께했다. 대통령실에서는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장이 참석했고 정부에서는 최휘영 문화체육관광부 장관이 자리했다.





이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 '펍지 성수'에서 AI기반 인생 시뮬레이션 게임 '인조이'를 체험하고 있다. 뒤는 왼쪽부터 김형준 인조이스튜디오 대표, 강훈식 대통령비서실장, 최휘영 문화체육관광부 장관. 연합뉴스

간담회에 앞서 이 대통령은 펍지 스튜디오 내에 별도로 마련된 '플레이 아레나'라는 체험공간에 들러 '인조이'라는 인공지능(AI) 기반 인생 시뮬레이션게임을 직접 해보기도 했다. 이 대통령은 이번 한 주를 K컬처 주간으로 정하고 문화콘텐츠 기반 확충에 필요한 재정이나 세제, 규제 측면에서 혁신에 속도를 내달라고 당부했다. 지난 13일 수석보좌관회의에서는 "K컬처의 성취를 더욱 굳건히 뿌리내리기 위해 문화 생태계 전반을 포괄하는 종합적인 대책이 필요하다"면서 "창의적인 문화 혁신 강국 실현에 대한민국의 미래가 달려있다는 마음가짐으로 관련 정책을 세심하게 설계해 나갔으면 한다"고 주문했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

