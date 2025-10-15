배현진, 오세훈 저격 조국에 "집값 역대급 올린 건 문재인·박원순 커플"

조국, 서울시 부동산 정책 연일 비판

야당서 "조국식 내로남불" 지적 나와

배현진 국민의힘 의원이 오세훈 서울시장의 부동산 정책에 대해 '강남 편향'이라고 지적한 조국 조국혁신당 비상대책위원장을 향해 "강남 3구 집값을 역대급으로 올려준 건 문재인(전 대통령)과 고(故) 박원순(전 서울시장) 커플인데 웬 봉창이냐"라고 날을 세웠다. 14일 배 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "조국 가족이 사시는 강남 3구 집값 역대급으로 올려준 건 문재인-박원순 커플"이라며, "오죽하면 좌파 정부 들어설 때 집 사면 불패란 공식까지 돌았겠나"라고 지적했다.

배현진 국민의힘 의원. 배현진 페이스북

AD

이어 배 의원은 조 위원장이 오세훈 서울시장의 부동산 정책을 두고 '(오 시장은) 강남 편향 부동산 정책 석고대죄해야 한다'며 비난한 기사를 인용하며 "오세훈 서울시가 재건축 재개발 규제 풀고 신통기획, 모아주택 사업 등 아파트 빌라 가리지 않고 서울 전역에 주택 공급을 신속 확대하기 위한 정책을 주력으로 추진 중"이라며 "이 정책은 그 어느 정권이 들어와도 지속돼야 마땅하다"고 주장했다. 그러면서 그는 조 위원장을 겨냥해 "느끼한 거짓말은 그만하라"며 "부동산 폭망 강남 불패 신화 세운 문재인 정부의 한때 실세, 전 민정수석님"이라고 비꼬았다.

조국 "강남 편향 정책, 석고대죄해야", 오세훈 측 "강남 불패 막겠다는 강남 성주"

앞서 최근 조 위원장은 SNS를 통해 오 시장의 부동산 정책에 대해 비판한 바 있다. 조 위원장은 "부동산 시장을 펄펄 끓게 할 것이고 서울 시민의 주거 안정은 위태로워질 것"이라며 "역대로 서울 상급지에서 재건축·재개발이 활성화되면 새 아파트의 가격은 급등하고, 대부분 주변 지역으로 번지는 부작용이 발생했다. 대치동과 같은 좋은 주거환경에 물량을 최대한 공급한다고 해도, 그곳에 서민이나 청년은 진입할 수 없다고" 주장했다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장. 김현민 기자

오세훈식 정책은 서민과 청년이 서울을 떠나게 만드는 정책이라 비판한 조 위원장은 "오세훈식 재건축·재개발은 주거 비용을 크게 부추기고, 무주택 서민과 청년의 주거 불안과 비용만 커진다"며 "오 시장은 강남 편향의 정책이 초래한 이 참사에 대하여 석고대죄해야 한다"고 강조했다. 조 위원장의 비판에 오 시장의 측근인 김병민 서울시 정무부시장은 14일 SNS에 '강남 불패 막겠다는 강남의 성주'란 제목의 글을 올려 조 위원장을 직격했다. 그는 '강남 불패를 막는 부동산 정책'을 준비 중이라는 조 위원장을 겨냥해 "서초구 방배동 재건축 아파트를 가진 분이 민간 주도 재건축을 비판하는 모습, 참 낯설다"고 밝혔다.





AD

이어 김 부시장은 "자신은 성안에서 편히 살면서 성 밖 사람들이 들어올 문은 아예 걸어 잠그겠다는 뜻 아닌가"라며 "성안에서 정의를 외치며 성문을 닫는 건 '공정'이 아니라 '특권의 방어'일 뿐"이라고 꼬집었다. 나아가 김 부시장은 "진짜 강남 불패를 막고 싶다면 강남에 자리 깔고 앉아 뜬구름 잡는 훈수만 두지 말고 강북의 구불구불한 골목길에서 대안을 내놓길 바란다"며 "미아2구역, 백사마을, 창신·숭인동이 천지개벽의 시작점에 서게 된 건 말이 아니라 현장의 땀과 실천이 있었기 때문"이라고 말했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>