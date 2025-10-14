바디워시 만족도 조사, 가성비 최악 '록시땅'…1위는?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국소비자원, 10개 제품 시험·평가

피지 세정력 전 제품 '우수'

미세먼지 세정력은 차이 있어

제품 간 가격차 최대 13.3배

한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 바디워시 10개 제품에 대해 세정력, 사용감, 안전성, 환경성을 시험·평가한 결과 전 제품의 피지 세정력이 우수했고, 미세먼지 세정력과 전반적인 만족도에서는 제품 간 차이가 나타났다고 14일 밝혔다.

소비자원이 조사한 바디워시 제품은 ▲꽃을든남자 우유 바디샤워 ▲뉴트로지나 데일리 바디 워시 ▲더바디샵 샤워 젤 핑크 그레이프후룻 ▲도브 뷰티 너리싱 바디워시 ▲록시땅 버베나 샤워 젤 ▲비욘드 딥 모이스처 크리미 바디 워시 ▲온더바디 더내추럴 모이스처 바디워시 올리브향 ▲일리윤 프레쉬 모이스춰 바디워시 ▲쿤달 허니 앤드 마카다미아 퓨어 바디워시 베이비파우더 ▲해피바스 정말 촉촉한 바디워시 등이다.

이들 제품 가운데 '꽃을든남자 우유 바디샤워' '더바디샵 샤워 젤 핑크 그레이프후룻' '도브 뷰티 너리싱 바디워시' '록시땅 버베나 샤워 젤' '비욘드 딥 모이스처 크리미 바디 워시' '일리윤 프레쉬 모이스춰 바디워시' 등 6개 제품의 미세먼지 세정력이 상대적으로 우수했고 나머지 4개 제품은 양호한 수준으로 확인됐다.

바디워시의 사용감은 '헹굼 정도'와 '촉촉한 느낌', '전반적인 만족도' 등 항목에 대해 5점 척도로 평가했는데 헹굼 정도에서는 '꽃을든남자 우유 바디샤워'가 4.3점으로 가장 높은 점수를 받았다. 샤워 후 피부가 촉촉하게 느껴지는 정도는 '쿤달 허니 앤드 마카다미아 퓨어 바디워시 베이비파우더' 3.8점, '뉴트로지나 데일리 바디 워시' 3.7점 순으로 높았다. 전반적인 만족도에서는 '쿤달 허니 앤드 마카다미아 퓨어 바디워시 베이비파우더'가 3.8점으로 가장 높은 점수를 받았다.

꽃을든남자 우유 바디샤워(왼쪽)와 쿤달 허니 앤드 마카다미아 퓨어 바디워시 베이비파우더. 한국소비자원 제공

중금속은 전 제품에서 검출되지 않았고, 용기 내구성에서도 제품을 떨어뜨렸을 때 손상이 발견되지 않아 전 제품이 관련 기준을 충족했다. 바디워시가 하수 등을 통해 자연환경으로 배출됐을 때 미생물에 의해 분해되는 정도인 '생분해도'를 시험한 결과 전 제품이 양호한 것으로 나타났다.

다만 '뉴트로지나 데일리 바디 워시'는 0.01% 초과 함유 시 표시해야 하는 알레르기 유발성분 '부틸페닐메틸프로피오날'을 누락해 개선이 필요했다. 제조사인 한국존슨앤드존슨판매 유한회사는 해당 제품의 표시와 관련해 이를 개선했다고 소비자원에 회신했다.

이 밖에 제품 단위(100㎖)당 가격은 '온더바디 더내추럴 모이스처 바디워시 올리브향'이 746원으로 가장 낮았고, '록시땅 버베나 샤워 젤'이 9900원으로 가장 높아 제품 간 최대 13.3배 차이가 났다.





소비자원은 "앞으로도 소비자의 합리적인 선택을 지원하기 위해 화장품에 대한 품질, 안전성, 환경성 정보를 '소비자24' 홈페이지를 통해 지속적으로 제공할 예정"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

