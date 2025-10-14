AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태국 람푼 주 방문단, 진주시 찾아

"유등이 있는 문화의 빛"

경남 진주시는 태국 람푼(Lamphun) 주의 위라데짓 푸피싯(WEERADEJ PHUPHISIT) 민선지사와 관련 인사단 13명이 문화·축제 교류 및 상호협력을 위해 축제장을 방문했다고 14일 밝혔다.

이번 방문단은 남강과 진주성 일원에 전시된 유등을 둘러보며, 세계적인 문화축제로 발전한 진주남강유등축제 운영 노하우를 공유받고, 양 도시 간'유 등'을 매개로 한 문화교류 협력 확대 방안에 대해 논의했다.

진주남강유등축제－태국 람푼 등불 축제 간 교류 협력 사진.

태국 북부의 소도시인 람푼 주는 치앙마이 남쪽 약 26km 지점에 위치하고 있으며 약 39만명이 거주한다. 매년 10월 말부터 11월 중순까지 개최되는' 람푼 등불 축제(Lamphun Lantern Festival)'는 태국 북부의 대표적인 전통 문화행사로, 등불 장식, 소망 등불 매달기 체험 등 다채로운 프로그램으로 많은 관광객을 끌어모으고 있다.

특히 이번 방문에서 위라데짓 푸피싯 지사를 비롯한 방문단은 진주성 내 중영에서 조규일 진주시장과 차담을 갖고 ▲유등 제작 및 전시 기술 교류 ▲축제 운영 인력 간 상호 방문 ▲전통 유등 및 등불 디자인 공동 개발 등 두 도시 축제 간 협력 추진 방향을 구체적으로 논의했다.

위라데짓 지사는 "진주의 유등축제는 전통을 현대적으로 계승해 세계적인 축제로 성장한 훌륭한 모델"이라며 "람푼 주 또한 진주시와의 협력을 통해 등불 축제의 품격을 높이고 문화산업으로 발전시키고 싶다"고 소감을 밝혔다.

조규일 진주시장은 "유등축제를 통해 세계 각국과의 문화 네트워크를 넓히고, 진주가 가진 문화의 가치를 세계에 확산하는 것이 목표"라며 "이번 람푼 주와의 교류가 진주 유등축제가 한층 더 국제적인 축제로 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





한편 진주시는 이번 교류를 계기로 양 도시가' 유등'과'등불'이라는 공통된 문화자산을 매개로 한 지속 가능한 교류체계를 구축하고, 향후 공예·관광·문화산업 전반으로 협력 범위를 확대할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

