"좋은말 할때 한국인 풀어줘" 캄보디아 '범죄단지' 찾아간 BJ 논란

"한국인 풀어줘" 외치며 생중계 방송 진행

시청자 "목숨 건 무모한 행동" 비판

신변 위협 속 14일 오전 귀국 소식 알려

캄보디아에서 한국인을 겨냥한 납치 사건이 잇따르는 가운데 한 국내 인터넷방송인(BJ)이 직접 현지를 찾아가 위험 지역에서 생방송을 진행해 논란이 일고 있다.

캄보디아 원구단지에서 1인 시위를 벌이고 있는 인터넷 방송인의 모습. 온라인 커뮤니티

국내 스트리밍 플랫폼 '숲(SOOP)'에서 활동 중인 BJ A씨는 지난 12일 '캄보디아, 범죄단지-원구단지의 실태'라는 제목으로 방송을 진행했다. 그는 프놈펜 외곽 원구단지 앞에서 "좋은 말로 할 때 풀어줘", "한국인만 풀어주면 그냥 돌아가겠다", "강제 감금 피해자들을 석방하라" 등 구호를 외치며 1인 시위를 벌였다.

A씨는 단지 내부를 살펴보며 "안이 비어 보인다. 어디로 도망간 것 같다"며 현장 상황을 전달했다. 이어 "담장은 벽돌로 약 2m, 위에는 철책이 있어 총 3m 정도 된다"고 묘사하기도 했다.

방송 도중 단지에서 정체불명의 차량이 나와 A씨를 휴대전화로 촬영하는 장면도 포착됐다. A씨가 "뭘 찍었냐"고 따졌지만 차량에 타고 있던 인물은 그의 말에 대답하지 않았다. 이후 경비견의 목줄을 풀어놓는 위협적인 모습도 등장했다.

상황이 심상치 않자 '숲' 측 담당자는 "신변에 위협이 될 수 있다"며 방송 중단을 요청했다. 플랫폼 공지에는 "A씨의 사진을 현지인들이 찍어가는 행위가 확인되고 있다. 국내에서 이슈가 되고 있는 만큼 해당 장소를 포함해 범죄 단지 인근에서 방송 진행은 중단 부탁드린다"는 내용이 담겼다.

A씨가 방송 이후 스트리밍 플랫폼 게시판에 올린 게시글. 숲(SOOP)

이에 방송을 종료한 A씨는 같은 날 오후 숲 게시판을 통해 "걱정하시는 분들이 많아 소식을 남긴다"며 "현재 숙소를 가고 있다. 예의주시하며 가고 있으니 걱정 안 하셔도 된다"는 내용의 글을 남겼다. 이후 A씨는 14일 오전 8시 자신의 계정에 귀국 소식을 알렸다. 그는 "지금 막 한국에 도착했다. 저의 신상이 중국 갱단 조직원 사이에 공유되고 있고 이곳 한국에도 연관 조직원들이 있다는 첩보를 받아 미행을 따돌리고 겨우 기지로 돌아왔다"고 전했다.

A씨의 방송은 실시간 시청자 수가 2만명을 넘기며 주목을 받았지만 일부 시청자들은 "위험을 무릅쓴 무모한 행동", "목숨 아까운 줄 모른다", "조회 수 때문에 우범지역을 가는 방송이 유행하지 않았으면 한다" 등의 의견을 남기며 별풍선 수익을 노린 '극단적 콘텐츠'라는 비판을 쏟아냈다.

한편 최근 캄보디아에서는 20대 한국인 대학생이 납치·고문 끝에 숨진 채 발견된 사건이 발생하면서 캄보디아 내에서 한국인을 대상으로 한 범죄에 대한 우려가 확산하고 있다. 외교부에 따르면 올해 8월까지 캄보디아에서 접수된 한국인 납치 신고는 330건으로, 2021년 4건에서 2024년 220건으로 급증했다.





피해가 급증하자 경찰청은 현지에 '코리안 데스크'를 설치하고 국제 공조수사 인력 30명을 추가 파견하기로 했다. 해외 치안 당국에 한국 경찰이 직접 파견되는 것은 필리핀과 태국에 이어 세 번째다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

