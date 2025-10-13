딜로이트, 'APEC CEO 서밋'서 글로벌 인사이트 제시

공식 지식 파트너로 활동

딜로이트 글로벌 리더 연사 참여



세계 최대 회계·컨설팅사 딜로이트는 이번 달 28일부터 31일까지 경북 경주 예술의전당에서 개최되는 'APEC CEO Summit Korea 2025'의 공식 지식 파트너(Exclusive Knowledge Partner)로서 인공지능(AI)·디지털, 바이오·헬스, 금융·투자 등 미래 첨단 산업 전환에 대한 글로벌 인사이트를 제시할 예정이라고 13일 밝혔다.

APEC CEO 서밋은 미국, 중국, 일본, 러시아 등을 포함한 21개 회원경제체의 정상이 참여하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 주요 부대행사로, 아시아태평양 지역 최대 규모의 연례 비즈니스 포럼이다. 올해 서밋에는 1000명 이상의 글로벌 기업 리더와 APEC 회원국 고위 인사들이 참석할 것으로 전망된다.

딜로이트는 서밋 지식 파트너로서 AI, 디지털 전환, 지속가능성 분야의 전문성을 바탕으로 서밋 전반 의제 설정에 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 행사에는 데이비드 힐(David Hill) 딜로이트 아시아퍼시픽 CEO, 니틴 미탈(Nitin Mittal) 딜로이트 글로벌 AI 리더, 버나드 로렌츠(Dr. Bernhard Lorentz) 딜로이트 글로벌 기후·인프라 리더 등 딜로이트의 주요 글로벌 리더들이 연사로 참여하며, 기조연설과 패널 세션을 통해 산업별 전략과 통찰을 공유한다. 또한 한국을 비롯한 미국, 중국, 일본, 호주 등 각국의 딜로이트 파트너들도 서밋에 대거 참석할 예정이다.

데이비드 힐 딜로이트 아시아퍼시픽 CEO는 서밋 이튿날인 29일 '글로벌 경제 이슈 및 과제(Global Economic Issues & Challenges)'를 주제로 기조연설을 진행한다. 그는 딜로이트가 APEC 회원국 CEO들을 대상으로 실시한 'CEO 서베이' 결과를 토대로, 변화하는 경제 환경과 급격한 기술 발전, 그리고 지역의 지속가능성과 성장을 둘러싼 도전 속에서 기업 리더들이 어떻게 대응하고 있는지를 조명할 예정이다.

니틴 미탈 딜로이트 글로벌 AI 리더는 28일 경주엑스포대공원에서 SK그룹이 주관하는 APEC CEO 서밋 공식 부대행사 '퓨처테크포럼 AI'에 참여한다. 미탈 글로벌 AI 리더는 맷 가먼(Matt Garman) AWS CEO와의 대담 및 패널 토론을 통해 AI가 산업 전반에 가져올 혁신과 글로벌 협업 모델, 새로운 성장 기회 등을 공유하며 국가 AI 생태계 구축 전략을 제시할 예정이다. 이 외에도 버나드 로렌츠 글로벌 기후·인프라 리더는 서밋 이튿날 '탄소중립과 지속가능한 미래를 위한 전략(Carbon Neutrality and Strategies for a Sustainable Future)'을 주제로 열리는 오후 세션에 패널로 참여한다.

또한 딜로이트는 APEC 회원국 CEO들을 대상으로 한 서베이 결과 발표를 통해 서밋 주요 아젠다와 연계된 전략적 시사점을 제공할 계획이다. 이와 함께 행사장 내 별도의 전용 공간인 '딜로이트 하우스(Deloitte House)'를 운영하면서, 자체적으로 CEO 라운드테이블과 국내 기업 대상 비즈니스 미팅을 개최, 실질적인 협력 논의의 장을 마련할 예정이다.





홍종성 한국 딜로이트 그룹 총괄대표는 "이번 APEC CEO Summit Korea 2025는 AI를 포함한 미래 첨단 산업이 글로벌 경제를 어떻게 재편할지 논의하는 핵심 무대가 될 것"이라며 "딜로이트는 지식 파트너로서 AI, 디지털 전환, 지속가능성 등 서밋 핵심 아젠다에 대한 글로벌 인사이트를 제공함으로써 참석한 국내외 비즈니스 리더들이 직면한 위기와 기회를 활발히 논의할 수 있도록 도울 것"이라고 덧붙였다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

