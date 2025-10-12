서울 도심 '쥐 출몰' 민원 2배 증가 …강남구 최다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쥐 출몰·목격 민원, 3년새 2배로 증가

2021년 1043건→지난해 2181건

서울에서 쥐가 출몰했다거나 쥐를 목격했다는 시민 민원이 최근 3년 사이에 2배로 늘어난 것으로 나타났다.

12일 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김위상 국민의힘 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 서울시 내의 쥐 출몰·목격 민원은 총 9280건 접수됐다.

사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

AD

연도별로는 2020년 1279건, 2021년 1043건, 2022년 1336건, 2023년 1886건, 2024년 2181건으로 꾸준히 증가하는 모습이다. 지난해 기준으로 보면, 2021년 대비 2배로 늘어난 것이다. 올해도 쥐 출몰·목격 민원은 7월까지 이미 1555건이 접수돼 작년 전체 민원 건수의 71% 수준을 기록하는 등 증가세가 이어지고 있다. 쥐 관련 민원을 자치구 별로 보면 강남구, 마포구, 관악구에서 가장 많았다.

김 의원은 "기후 변화로 쥐 출몰이 늘어나는 문제가 나타나고 있다"면서 "쥐는 감염병의 매개체가 되므로 선제적으로 대응할 수 있는 도시환경 관리 체계를 갖출 필요가 있다"고 말했다.

한편 쥐 개체 수 증가는 전 세계적으로 보편화한 현상이 되고 있다. 학술지 사이언스 어드밴시스에 따르면 미국·일본 등 16개 도시 가운데 13곳에서 쥐 개체 수가 증가했으며, 특히 워싱턴DC는 최근 10년 동안 쥐가 4배나 늘어난 것으로 집계됐다.





AD

쥐 개체 수 증가는 공중 보건 위협으로 이어질 수 있다. 쥐는 신증후군출혈열, 렙토스피라증 등 치명적인 질환을 옮기는 주유 매개체로 지목된다. 쥐의 소변이나 분비물을 통해 전파되는 신증후군출혈열은 고열과 신부전 등을 유발하며 치사율이 최대 15%에 달하는 것으로 알려져 있다. 렙토스피라증 역시 발열과 근육통을 일으키며 중증으로 진행될 경우 치명적일 수 있다. 두 질병 모두 별도의 백신이 없어 무엇보다 예방이 가장 중요하다. 쥐나 쥐의 흔적을 발견한 서울 시민은 관할 구청이나 보건소에 신고하면 된다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>