필리핀 마티 동북동쪽 바다서 규모 6.9 지진 발생

10일 오후 8시 12분 9초(한국시간) 필리핀 마티 동북동쪽 75km 해역에서 규모 6.9의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.





진앙은 북위 7.30도, 동경 126.80도이며 지진 발생 깊이는 10km다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

