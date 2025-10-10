대법, 최태원-노소영 '세기의 이혼소송' 상고심 16일 선고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합뉴스

최태원(65) SK그룹 회장과 노소영(64) 아트센터 나비 관장의 '세기의 이혼 소송'에 대한 대법원의 최종 판단이 오는 16일 내려진다.

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 16일 오전 10시 최 회장과 노 관장 간 이혼소송 상고심 선고기일을 진행한다. 이번 사건은 지난해 7월 대법원에 접수된 이후 1년3개월 만에 결론을 맞게 된다.

최 회장은 2017년 7월 노 관장을 상대로 협의 이혼을 위한 조정을 신청했으나, 2018년 2월 합의에 실패하며 정식 소송으로 이어졌다.

이 과정에서 2019년 12월 노 관장이 재산 분할을 요구하는 맞소송을 제기했고, 2022년 12월 1심은 노 관장의 이혼 청구를 받아들여 최 회장이 위자료 1억원과 재산 분할금 665억원을 지급하라고 판결했다.

2심을 담당한 서울고법 가사2부는 지난해 5월 양측 합산 재산을 약 4조원으로 산정하고 이 중 35％인 1조3808억원을 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결하며, 위자료 20억원도 추가로 명령했다. 이에 최 회장은 대법원에 상고했다.





재판의 핵심 쟁점 중 하나는 재산분할 대상에서 제외되는 '특유재산'의 인정 여부다. 특히 최 회장이 보유한 SK 주식을 공동재산으로 볼 수 있는지가 쟁점이며, 재산 형성과정과 관련해 '노태우 비자금' 유입 여부 등도 주목을 받고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

