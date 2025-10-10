중랑구, 전국 첫 ‘AI 실시간 번역 홈페이지’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4개 언어 지원… 외국인 행정 접근성 강화

서울 중랑구(구청장 류경기)가 전국 자치구 최초로 생성형 인공지능(AI) 기반의 ‘실시간 번역 누리집’을 시범 운영한다고 10일 밝혔다. 이번 조치는 외국인 주민과 방문객이 언어 장벽 없이 구정 정보를 이용할 수 있도록 접근성을 높이기 위한 것이다.

영어로 번역된 중랑구청 누리집 화면. 중랑구 제공.

AD

그동안 구는 별도 외국어 누리집을 운영해 왔으나 다양한 문화권 주민과 관광객이 늘어남에 따라 더욱 직관적이고 실시간으로 대응할 수 있는 다국어 소통 체계 구축의 필요성이 제기됐다. 이에 따라 구는 AI 기반 번역 시스템을 도입했다.

‘실시간 번역 서비스’는 이달 1일부터 시범 운영 중이며, 11월부터 정식 서비스로 전환된다. 초기 적용 대상은 구청 공식 누리집과 ‘열린구청장실’ 누리집으로, 영어·중국어·일본어·베트남어 등 4개 언어를 지원한다.

사용자는 누리집 화면 오른쪽 상단의 ‘언어 선택 박스’를 클릭하면 선택한 언어로 번역된 화면을 볼 수 있으며, 다른 메뉴로 이동해도 동일한 언어가 유지된다. 새로운 게시물 또한 실시간으로 자동 번역돼 반영된다.

이번에 적용된 생성형 AI 번역은 단순한 직역을 넘어 문맥을 이해하고 자연스러운 어휘로 변환하는 기술로, 외국인 이용자가 실제 언어처럼 내용을 이해할 수 있는 것이 특징이다.

구는 앞으로 번역 품질을 높이기 위해 텍스트 음성 변환(TTS), 이미지 번역 기능 도입도 검토 중이다. 또한 수요가 높은 언어를 추가하고, 보건소와 ‘중랑 동행 사랑넷’ 등 다양한 부서 누리집으로 서비스를 확대할 계획이다.





AD

류경기 중랑구청장은 “이번 번역 서비스로 외국인도 중랑의 행정 정보를 손쉽게 이용할 수 있는 환경이 마련됐다”며 “앞으로도 누구나 차별 없이 정보에 접근할 수 있도록 디지털 기반 행정 혁신을 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>