밥맛 좋은 전남 '새청무 쌀' 본격 수확기 돌입

전남도 개발 고품질 새청무·재배 면적 62%

전국 단일품종 17% 점유…밥맛·품질 우수

햇반 출시 등 전국유통망 확대·해외수출도

새청무 재배 논 전경. 전남도 제공

대한민국 쌀 산업을 선도하고 있는 전라남도 주력 품종인 '새 청무' 쌀이 본격 수확기에 들어섰다. '새 청무'는 밥맛이 뛰어나고 품질이 우수해 전남도가 집중 보급하고 있는 전략품종이다.

새 청무 쌀은 2017년 전남도 농업기술원에서 개발한 품종으로, 전남 벼재면적의 62% 전국 단일품종 17%를 점유하고 있다. 가장 큰 특징은 재배 안전성을 기본으로 다른 품종에 비해 밥맛이 뛰어나고 찰기가 좋으며, 쌀알이 크고 윤기가 나는 편으로 건강을 중요시하는 소비자들과 재배 농가들에 점차 그 인지도가 높아지고 있다.

새 청무 쌀은 지난 '제26회 전국 고품질 쌀 생산 우수 쌀 전업농 선발대회'에서 대통령상 및 국무총리상을 휩쓸기도 했다. 올해 23년째 이어지고 있는 '전남 10대 고품질 브랜드 쌀' 중 9개의 브랜드 쌀이 '새 청무' 품종이다.

밥맛 좋은 쌀 선택의 기준이 되는 단백질 함량도 최저 5.62%를 유지하고 있다. 전남 10대 고품질 브랜드 쌀 또한 단백질 함량 최고 등급인 6.0%를 평균적으로 나타내고 있다. 2027년부터 쌀 단백질 함량 의무화가 시행되면 전남 쌀 유통 확대가 기대된다.

전남도는 새 청무 쌀 소비 촉진을 위해서 얌샘김밥에 130톤의 새청무쌀을 공급했으며, 샘플쌀 제공과 매장 현판(스티커) 제작 등을 지원해 전국 유통망과 연계한 안정적 공급 기반을 마련했다. CJ제일제당과 새청무 쌀 상품화 업무협약을 맺고 1만 톤 공급, 햇반을 출시했다.

새청무 쌀은 그 품질을 인정받아 국내뿐만 아니라 미국, 일본, 몽골, 프랑스 등 약 1,008톤이 수출됐으며, 수요 확대에 힘입어 수출 시장을 더욱 넓혀갈 계획이다.





박상미 전남도 농식품유통과장은 "새 청무 쌀은 전남 농업인이 정성으로 길러낸 대표브랜드"라며 "맛과 품질 모두 우수한 새 청무 쌀이 전국 소비자에게 사랑받도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

