퇴실 때 '펜션 청소' 논란 시끄럽자…"청소 싫으면 3만7000원" 유료 옵션까지 등장

펜션 업체, '클리닝 프리' 옵션 내걸어

"잘못된 관행 바로잡아야" 주장도

시설 대비 높은 숙박 가격에도 설거지와 분리수거를 비롯한 뒷정리를 고객이 해야 하면서 펜션의 청소 문화에 대한 불만이 높아지고 있는 가운데, 한 펜션 업체에서 유료 옵션을 내걸어 논란이 일고 있다.

펜션 추가 요금에 대한 에피소드 다른 개그우먼 이수지의 유튜브 영상이 화제가 되었다. 이수지 유튜브.

최근 다수의 온라인 커뮤니티에는 '펜션에 등장했다는 옵션'이라는 제목의 유료 옵션이 소개됐다. '클리닝 프리'라는 이름의 옵션에는 "여유로운 아침 공기 어떠세요? 청소를 하고 나오실 필요가 없어요"라고 적혀 있었다. 가격은 3만7000원이다.

이 같은 청소 추가 옵션은 최근 온라인상에서 '펜션 이용·퇴실 수칙' 논란이 확산한 가운데 나왔다. 지난 6월 자신을 펜션 사장이라고 밝힌 네티즌은 "숙소 퇴실 시 설거지는 해야 한다고 말씀드리니 고객님이 격하게 화를 내셨다"며 경험담을 공유했다.

이에 한 네티즌이 "왜 비용을 지불하고도 직접 설거지를 해야 하냐"고 댓글을 남기자, 펜션 사장은 "우리 펜션은 오지 말아 달라. 퇴실 전에 드신 그릇 설거지 꼭 하셔야 한다"고 답했다.

한 펜션 업체가 내걸은 '클리닝 프리' 옵션. 온라인 커뮤니티 캡처

이후 이 게시물이 큰 화제를 모으며 온라인상에서는 숙박비를 지불하고도 투숙객이 직접 설거지, 분리수거, 침구 정리 등을 해야 하는 것이 과연 타당한가에 대한 갑론을박이 일었다.





누리꾼들은 "그냥 호텔 가겠다", "입실은 늦고 퇴실은 빠르고, 청소까지 해야 하나", "우리 집 청소보다 열심히 해야 하는 게 말이 되냐"라는 등의 반응을 보인 바 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

